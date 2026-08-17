ICE lanza seguro para resguardar a policías locales que realicen arrestos migratorios en EE.UU.

FOTO: El ICE ofrece un seguro para proteger a policías locales en EE.UU. que hagan arrestos migratorios

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han puesto en marcha un programa destinado a ofrecer protección a los policías locales que llevan a cabo arrestos migratorios. Este plan busca mitigar las posibles consecuencias financieras que podrían enfrentar si son acusados de conducta indebida en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo a un documento de planificación emitido recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha propuesto subvencionar un seguro de responsabilidad civil para aquellos agentes de policía estatales y locales que estén capacitados para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

Las colaboraciones del ICE con los departamentos de policía locales han aumentado notablemente desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Este nuevo programa de seguros podría incentivar aún más estas alianzas, eliminando una barrera que había llevado a algunos departamentos a dudar en participar. La Associated Press fue la primera en dar a conocer esta propuesta.

El plan del ICE contempla que los agentes adquieran un seguro que cubra hasta 500.000 dólares en responsabilidad personal, lo que generalmente incluye honorarios legales, acuerdos extrajudiciales y sentencias. Se reembolsará a los agentes hasta 250 dólares al año, que es aproximadamente el costo previsto del seguro.

Un crítico destacado de las políticas migratorias del ICE ha señalado que esta iniciativa podría ser vista como un intento más de eludir la responsabilidad personal por parte de los agentes en casos de conductas indebidas.

Lectura rápida ¿Qué ofrece el ICE?

Un seguro de responsabilidad civil para policías locales que realicen arrestos migratorios. ¿Quiénes están involucrados?

Agentes de policía locales en Estados Unidos que colaboran con el ICE. ¿Cuándo se implementa?

El plan fue presentado recientemente, aunque no hay un cronograma claro para su ejecución. ¿Dónde se aplica?

En departamentos de policía locales que participan en la aplicación de leyes migratorias federales. ¿Por qué es relevante?

La propuesta busca reducir la preocupación por la responsabilidad civil de los agentes al trabajar con el ICE.

El ICE ha indicado que está considerando contratar a un proveedor para facilitar la divulgación, capacitación y apoyo en comunicaciones para estas asociaciones, conocidas como 287(g), en referencia a la sección de la ley de inmigración de 1996 que les da su nombre. Este contratista se encargaría de gestionar la adquisición del seguro y los reembolsos necesarios.

El ICE ha solicitado comentarios del sector sobre esta iniciativa, con un plazo que vence el jueves. Sin embargo, no se ha especificado un costo estimado ni un cronograma para la implementación del programa.

Hasta el momento, el ICE no ha hecho comentarios adicionales sobre el plan.

Los arrestos realizados por las fuerzas locales asociadas al ICE han aumentado significativamente desde el inicio del segundo mandato de Trump, con casi 1.600 agencias en 32 estados que ahora participan en el modelo de grupos de trabajo del ICE. Este modelo permite a los agentes locales capacitados interrogar, arrestar y presentar cargos contra individuos sospechosos de estar en el país ilegalmente.

Las agencias pueden optar por recibir financiamiento para cubrir gastos relacionados con la participación en el programa, como salarios, equipo y vehículos. Los departamentos de Florida, Texas, Oklahoma y Georgia han sido algunos de los más activos en esta colaboración.

Recientemente, los arrestos bajo estos programas han alcanzado un promedio de 3.000 al mes, en contraste con los 250 mensuales durante la administración del presidente Joe Biden.

A medida que los agentes locales asumen más responsabilidades relacionadas con la inmigración, han expresado inquietudes sobre la posible responsabilidad civil que podría surgir de acusaciones de uso excesivo de la fuerza o arrestos indebidos. La preocupación es que las pólizas de seguro existentes pueden no cubrir estos actos, lo que ha llevado a varios condados a buscar opciones alternativas.

El jefe policial del condado de Butler, Michael Slupe, ha encontrado un seguro para sus agentes, cuyo costo asciende a 20.000 dólares anuales, y ha declarado que los fondos federales cubrirían esta inversión.

La situación legal de los agentes federales suele incluir inmunidades y defensa financiada por el gobierno, algo que no siempre se aplica a los agentes locales, aumentando así su preocupación por la responsabilidad legal.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Jefes Policiales, Justin Smith, ha expresado que el plan del ICE parece prometedor y que está interesado en discutir su implementación. Sin embargo, advierte que la preocupación por la responsabilidad legal ha llevado a muchos jefes policiales a ser cautelosos al unirse a estas colaboraciones, especialmente en un clima de creciente escrutinio público.

El ICE advierte a los departamentos que son responsables de los costos relacionados con incidentes que puedan resultar en responsabilidad legal, pero busca disminuir este riesgo argumentando que los agentes locales actúan bajo la autoridad federal, lo que podría impedir que se presenten demandas contra ellos a título personal.

Los acuerdos también establecen que los policías locales que enfrenten demandas civiles pueden solicitar al Departamento de Justicia federal que los represente, aunque la decisión final sobre esta representación queda a criterio del departamento.