Andrew Garfield invita a descubrir la magia en lo cotidiano con "The Magic Faraway Tree"

Andrew Garfield busca que el público eleve la mirada de sus dispositivos móviles y reconozca la magia que aún persiste en el entorno que lo rodea.

Este concepto fue fundamental para su participación en "The Magic Faraway Tree", una película familiar que narra la historia de Tim, un padre que se queda en casa y cuya familia debe replantearse su vida tras la decisión de su esposa, Polly, de dejar su trabajo. El cambio de vida ocurre cuando se mudan al campo, donde los hijos descubren el mágico Faraway Tree y los mundos en constante transformación que ofrece, llevando a la familia a vivir aventuras extraordinarias. La película, inspirada en los libros de Enid Blyton, se estrena en los cines de Estados Unidos este viernes.

Para Garfield, los temas abordados en la historia, como la naturaleza, la imaginación y la comunidad, son especialmente relevantes en un contexto donde la tecnología influye cada vez más en la vida cotidiana. "Creo que la gente anhela conexión y comunidad, así como una reconexión con la tierra y entre sí", comentó el actor.

El interés de Garfield por el proyecto creció al leer el guion de Simon Farnaby. "Admiro su sentido de lo caprichoso y lo entrañable, así como la magia y la alegría que transmite", expresó. "Me sentí muy apasionado por esto".

La travesía de Tim ilustra las ideas centrales de la película sobre la necesidad de encontrar asombro en la vida diaria, lejos de las distracciones modernas. Garfield enfatizó que esa sensación de maravilla no se limita a la fantasía: "Creo que está a nuestro alrededor. Hay tantas cosas en este planeta que pueden maravillarnos". La película, según él, busca transmitir el mensaje de que "hay magia en lo ordinario, además de en lo extraordinario".

Conocido por su papel como Spider-Man, Garfield se siente atraído por proyectos que incluyen elementos de juego, comunidad y la conexión con la naturaleza. "Me enfoco en cualquier cosa que me mantenga despierto para recordar la conexión que tenemos entre nosotros y con la naturaleza", agregó.

El actor, que creció leyendo "The Famous Five" de Enid Blyton junto a su hermano, no tuvo la oportunidad de leer "The Faraway Tree" en su infancia, aunque su madre le presentó a otro personaje literario querido: Bilbo Baggins, el héroe de "The Hobbit" de J.R.R. Tolkien.

"Cualquier historia de desvalido realmente resuena en mí", reflexionó Garfield. Otro de sus pasatiempos de infancia fue visitar el videoclub, donde disfrutaba de las cintas VHS y de las posibilidades que ofrecían. Este hábito se ha mantenido en su vida adulta, ya que disfruta de navegar por plataformas de streaming, sintiéndose como si mirara "por las ventanas de todos estos mundos imaginarios".

Esta conexión con el pasado también explica su entusiasmo por el resurgimiento de tecnologías analógicas como el VHS entre las nuevas generaciones. "Me gusta eso. La regresión a lo analógico me parece bien", concluyó.