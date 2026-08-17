Venezuela: el número de víctimas por sismos asciende a 6.438 tras el último informe oficial

FOTO: Aumenta a 6.438 la cifra de fallecidos por sismos en Venezuela

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- La cifra de fallecidos por el doble sismo ocurrido el 24 de junio en Venezuela ha aumentado a 6.438, lo que representa un incremento de 137 decesos respecto a la semana anterior, según el balance actualizado que fue divulgado este lunes por el Gobierno.

En el informe se resalta que se han entregado 335 viviendas a las familias que sufrieron las consecuencias de los sismos, y se han realizado inspecciones en 59.109 edificaciones para evaluar su seguridad y habitabilidad.

De las evaluaciones efectuadas, 34.680 edificaciones fueron consideradas habitables, mientras que 13.733 presentan restricciones y 10.696 se encuentran en condiciones de alto riesgo, según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó hoy la entrega de 48 nuevos apartamentos en Caracas y afirmó que el Gobierno nacional está implementando una política habitacional que incluye la construcción de nuevas viviendas, alquileres en el mercado secundario, financiamiento y reparaciones de edificaciones para apoyar a los afectados por la tragedia.