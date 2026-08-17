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Venezuela: el número de víctimas por sismos asciende a 6.438 tras el último informe oficial

El boletín informativo destacó que se han entregado 335 viviendas a las familias afectadas y 59.109 edificaciones han sido inspeccionadas para comprobar su habitabilidad.

17/08/2026 | 19:13Redacción Cadena 3

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Aumenta a 6.438 la cifra de fallecidos por sismos en Venezuela

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Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- La cifra de fallecidos por el doble sismo ocurrido el 24 de junio en Venezuela ha aumentado a 6.438, lo que representa un incremento de 137 decesos respecto a la semana anterior, según el balance actualizado que fue divulgado este lunes por el Gobierno.

En el informe se resalta que se han entregado 335 viviendas a las familias que sufrieron las consecuencias de los sismos, y se han realizado inspecciones en 59.109 edificaciones para evaluar su seguridad y habitabilidad.

De las evaluaciones efectuadas, 34.680 edificaciones fueron consideradas habitables, mientras que 13.733 presentan restricciones y 10.696 se encuentran en condiciones de alto riesgo, según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó hoy la entrega de 48 nuevos apartamentos en Caracas y afirmó que el Gobierno nacional está implementando una política habitacional que incluye la construcción de nuevas viviendas, alquileres en el mercado secundario, financiamiento y reparaciones de edificaciones para apoyar a los afectados por la tragedia.

Lectura rápida

¿Cuántas personas han fallecido por los sismos en Venezuela?
La cifra de fallecidos asciende a 6.438.

¿Cuántas viviendas se han entregado a las familias afectadas?
Se han entregado 335 viviendas a las familias que sufrieron daños.

¿Cuántas edificaciones han sido inspeccionadas?
Se han inspeccionado 59.109 edificaciones para verificar su habitabilidad.

¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre la situación?
Delcy Rodríguez mencionó que se está promoviendo una política habitacional para ayudar a los afectados.

¿Cuántas edificaciones resultaron habitables?
De las inspecciones, 34.680 edificaciones fueron declaradas habitables.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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