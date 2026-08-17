Villarruel volvió a distanciarse del Gobierno: “Estoy preocupada por los que no llegan a fin de mes"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional al expresar su preocupación por la situación económica que atraviesan muchas familias argentinas.

Durante su visita a la 90ª edición de la Expo Venado 2026, en Santa Fe, Villarruel se refirió a las dificultades de quienes no tienen empleo o no logran llegar a fin de mes y consideró que se trata de cuestiones que deberían ocupar un lugar central en la agenda política.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Estoy sumamente preocupada por la situación de los argentinos que no tienen trabajo, o que no pueden llegar a fin de mes. Son temas que la clase política tiene que empezar a pensar casi con exclusión de todo el resto”, afirmó ante la prensa.

La vicepresidenta también manifestó su inquietud por la situación que atraviesa el sector productivo y por las dificultades para generar nuevos puestos de trabajo en el país.

Sus declaraciones volvieron a marcar un contraste con la postura del Gobierno nacional. Villarruel participó de la inauguración de la tradicional exposición santafesina y durante su visita se mostró junto a dirigentes de la oposición.