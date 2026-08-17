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Política y Economía

Villarruel volvió a distanciarse del Gobierno: “Estoy preocupada por los que no llegan a fin de mes"

La vicepresidenta se refirió a la situación de las familias argentinas durante su visita a la Expo Venado 2026 y reclamó que la dirigencia política priorice el empleo y los ingresos.

17/08/2026 | 19:15Redacción Cadena 3

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La vicepresidenta, Victoria Villarruel.

FOTO: La vicepresidenta, Victoria Villarruel.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional al expresar su preocupación por la situación económica que atraviesan muchas familias argentinas.

Durante su visita a la 90ª edición de la Expo Venado 2026, en Santa Fe, Villarruel se refirió a las dificultades de quienes no tienen empleo o no logran llegar a fin de mes y consideró que se trata de cuestiones que deberían ocupar un lugar central en la agenda política.

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“Estoy sumamente preocupada por la situación de los argentinos que no tienen trabajo, o que no pueden llegar a fin de mes. Son temas que la clase política tiene que empezar a pensar casi con exclusión de todo el resto”, afirmó ante la prensa.

La vicepresidenta también manifestó su inquietud por la situación que atraviesa el sector productivo y por las dificultades para generar nuevos puestos de trabajo en el país.

Sus declaraciones volvieron a marcar un contraste con la postura del Gobierno nacionalVillarruel participó de la inauguración de la tradicional exposición santafesina y durante su visita se mostró junto a dirigentes de la oposición.

Lectura rápida

¿Quién expresó preocupación por la situación económica en Argentina?
La vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su preocupación.

¿Dónde se realizó la declaración de Villarruel?
En la 90ª edición de la Expo Venado 2026, en Santa Fe.

¿Qué temas considera Villarruel que deberían estar en la agenda política?
La situación económica de quienes no tienen empleo y no pueden llegar a fin de mes.

¿Cuál es la postura del Gobierno nacional sobre la morosidad de las familias?
Sostiene que corresponde a una situación entre privados.

¿Con quiénes se mostró Villarruel durante su visita?
Junto a dirigentes de la oposición.

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