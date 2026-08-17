FOTO: Una multitud marchó por Jesús en Buenos Aires tras casi una década de espera

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Decenas de miles de personas participaron de una nueva edición de "Marcho por Jesús", una movilización de fe que volvió a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires después de nueve años y reunió a familias, jóvenes y adultos mayores.

La jornada comenzó en Avenida de Mayo y Perú, desde donde los participantes avanzaron hacia el Congreso de la Nación: durante el recorrido se multiplicaron las banderas argentinas y los mensajes vinculados con la fe, la unidad y la esperanza.

En la Plaza del Congreso se desarrolló el encuentro central, con momentos de oración y adoración encabezados por pastores de distintas denominaciones. Las plegarias estuvieron dirigidas a la familia, los jóvenes, las autoridades, la situación económica y el futuro del país.

Uno de los momentos destacados fue la oración por las autoridades, en la que se intercedió por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien estuvo presente durante la jornada, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

También brindaron su testimonio el cantante y compositor Rodrigo Tapari y el futbolista de Racing, Adrián "Maravilla" Martínez.

Durante el encuentro también se puso en valor el trabajo que realizan las iglesias evangélicas en distintos puntos del país, especialmente a través de tareas voluntarias en centros de rehabilitación, hogares, comedores, merenderos y cárceles, donde acompañan a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

El regreso de "Marcho por Jesús" a las calles porteñas, después de casi una década, fue presentado por sus organizadores como una expresión de una Iglesia Evangélica unida y comprometida con su comunidad, con el objetivo de fortalecer los vínculos sociales y acompañar a quienes más lo necesitan.