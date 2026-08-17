El exviceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador condenado por enriquecimiento ilícito

SAN SALVADOR — Un tribunal de justicia en El Salvador ha condenado al exviceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Miranda, por el delito de enriquecimiento ilícito. Miranda, quien ocupó varios cargos públicos durante los diez años de gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), también recibió una condena su esposa, Alicia del Carmen Medina.

La Fiscalía General de la República comunicó el lunes a través de su cuenta de X que ambos fueron sentenciados por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, un tribunal civil, que les ordenó devolver más de 277.000 dólares a las arcas del Estado. Además, Miranda no podrá ocupar cargos públicos durante un periodo de 10 años.

Este fallo se suma a otros condenatorios dirigidos a ex altos funcionarios de administraciones pasadas del FMLN por corrupción. Según las investigaciones de la fiscalía, las irregularidades relacionadas con Miranda se produjeron durante su desempeño como viceministro de Cooperación para el Desarrollo y viceministro de Integración y Promoción Económica entre 2013 y 2019, bajo los mandatos de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Funes vivió sus últimos años en el exilio en Nicaragua para evitar cumplir condenas por corrupción y negociar con pandillas. Falleció en enero de 2025 a los 65 años. Por su parte, Sánchez Cerén también está bajo investigación en su país por presunta corrupción y enfrenta una orden de captura.