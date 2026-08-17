Mauro Icardi podría regresar a Italia: la Lazio muestra interés en su fichaje

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- El delantero argentino Mauro Icardi está a un paso de retornar al fútbol italiano, ya que la Lazio ha mostrado interés en incorporarlo, después de que el jugador quedara libre al no renovar su contrato con el Galatasaray de Turquía.

La prensa italiana ha informado sobre la urgencia del club celeste de sumar un delantero, especialmente tras la derrota por 2 a 0 ante el Mantova en la Copa de Italia.

Según fuentes cercanas, la dirigencia de la Lazio y los representantes de Icardi ya han comenzado las negociaciones, las cuales parecen estar avanzando de manera positiva, lo que podría facilitar el regreso del jugador al Calcio, luego de seis años desde su etapa en el Inter, donde estuvo entre 2013 y 2020.

Si Icardi firma con el equipo romano, este sería su tercer club en la liga italiana, habiendo jugado previamente en la Sampdoria (2012-2013).

Para la Lazio, Icardi representa la prioridad número uno, y en caso de no concretar su llegada, el club contemplaría a Andrea Pinamonti del Sassuolo como alternativa.

El rosarino ha estado en la mira de varios clubes, incluyendo al Como de Nicolás Paz, el Rayo Vallecano de España, el San Pablo de Brasil y hasta se mencionó una posible oferta de Arabia Saudita. Sin embargo, ninguna de estas opciones ha prosperado, lo que lo lleva a buscar un lugar en la Lazio, cuyos directivos desean calmar a los hinchas tras la reciente derrota.

Los directivos de la Lazio están interesados en cerrar la negociación rápidamente, ya que desean evitar esperar hasta la fecha límite de transferencias, que es el 1 de septiembre.

Se ha informado que Icardi podría haber solicitado cinco millones de euros por temporada, aunque este dato no ha sido confirmado, ya que la situación se maneja con gran discreción.

La Lazio es dirigida por el ex futbolista Gennaro Gattuso, quien no logró clasificar a la selección italiana para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Actualmente, el equipo romano cuenta con tres centrodelanteros: el senegalés Boulaye Dia, el serbio Ratkov y el neerlandés Tijjani Noslin. Sin embargo, ninguno de ellos tiene el historial goleador que posee Icardi, quien anotó 11 goles en 33 partidos con la Sampdoria y 124 tantos en 219 partidos con el Inter.

En su etapa en el Neroazzurro, Icardi fue el máximo goleador de la Serie A en dos ocasiones, aunque no logró conquistar la liga, mientras que en el Galatasaray marcó 77 goles en 134 encuentros y ganó la Liga turca en cuatro ocasiones, además de dos copas.