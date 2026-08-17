En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Una noche para el olvido en Mendoza: los puntajes de los jugadores de Talleres en la dura derrota

"El Matador" no pudo con Gimnasia y profundizó su crisis deportiva. Según la óptica de Gustavo Gutiérrez, la gran mayoría de los futbolistas albiazules no se salvaron del aplazo. Mirá.

17/08/2026 | 23:36Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google

FOTO: "El Matador" sufrió otra dura derrota (Foto: @tallerescbaoficial)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Gustavo Gutiérrez Por Gustavo Gutiérrez

Talleres

Titulares

Ezequiel Unsain 6

Augusto Schott 3

Valentín Fascendini 3

Román Riquelme 3

Alexandro Maidana 3

Emiliani Chiavassa 6

Federico Fattori 3

Matías Galarza 3

Franco Cristaldo 3

Rick 4

Valentín Depietri 4

Suplentes:

Santiago Fernández 5

Timoteo Chamorro 5

Gabriel Báez 5

Valentín Dávila 4

Lo más visto

Deportes

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf