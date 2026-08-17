Una noche para el olvido en Mendoza: los puntajes de los jugadores de Talleres en la dura derrota
"El Matador" no pudo con Gimnasia y profundizó su crisis deportiva. Según la óptica de Gustavo Gutiérrez, la gran mayoría de los futbolistas albiazules no se salvaron del aplazo. Mirá.
17/08/2026 | 23:36Redacción Cadena 3
FOTO: "El Matador" sufrió otra dura derrota (Foto: @tallerescbaoficial)
Talleres
Titulares
Ezequiel Unsain 6
Augusto Schott 3
Valentín Fascendini 3
Román Riquelme 3
Alexandro Maidana 3
Emiliani Chiavassa 6
Federico Fattori 3
Matías Galarza 3
Franco Cristaldo 3
Rick 4
Valentín Depietri 4
Suplentes:
Santiago Fernández 5
Timoteo Chamorro 5
Gabriel Báez 5
Valentín Dávila 4