Talleres no logra recuperarse y pierde ante Gimnasia (M) en el Torneo Clausura

FOTO: Talleres cayó ante Gimnasia (M) y se hundió en el fondo de la Zona A del Torneo Clausura.

Talleres de Córdoba continúa su racha negativa tras caer 3-1 ante Gimnasia de Mendoza en la quinta jornada de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro tuvo lugar en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y dejó al equipo cordobés en una situación complicada en la tabla.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, los goles de Gimnasia fueron marcados por Agustín Módica, quien anotó dos veces en el primer tiempo, a los 9 y 20 minutos, y Luciano Cingolani, quien selló el 3-0 a los 6 minutos del segundo tiempo.

El único gol de la visita llegó a través del defensor Santiago Fernández, quien logró marcar a los 40 minutos de la segunda mitad. Este resultado permite a Gimnasia alcanzar la cuarta posición en el Grupo A, acumulando 9 puntos, y acercándose a los líderes Vélez e Instituto.

Por su parte, la situación de Talleres es preocupante, ya que bajo la dirección de Jorge Sampaoli, el equipo ha sufrido su cuarta derrota en cinco partidos, lo que lo coloca en la última posición de la tabla, con apenas 3 unidades.

El encuentro mostró cómo Gimnasia pudo marcar la diferencia rápidamente, con un rendimiento sólido en el primer tiempo. La llegada de Fernández al área de Talleres y su gol generaron una breve esperanza de recuperación, aunque no fue suficiente para revertir el resultado.

En la próxima jornada, Talleres se enfrentará a Rosario Central el lunes 24 de agosto a las 21:15, mientras que Gimnasia de Mendoza se medirá ante su par de La Plata el próximo sábado a las 16:00.