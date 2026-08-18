Shakira se compromete a reconstruir escuelas afectadas por sismo en Colombia durante visita sorpresa

BOGOTÁ — La reconocida artista colombiana Shakira anunció el lunes su intención de ayudar en la reconstrucción de al menos 10 escuelas en una región remota del oeste de Colombia, que sufrió un devastador sismo que resultó en la muerte de cientos de personas la semana pasada.

Durante una visita inesperada a Quibdó, la capital del departamento del Chocó, Shakira recorrió las instalaciones educativas dañadas, donde interactuó con los estudiantes, abrazándolos y tomándose fotografías con ellos.

La artista, famosa por temas como "Hips Don’t Lie", expresó su preocupación: "Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia, se queden todas esas escuelas sin reconstruir y que queden tantas personas en el olvido y damnificadas. Que nuestros niños no puedan volver al colegio. Aquí no hay conectividad, no es que puedan hacer escuela desde la casa. Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro".

En esta visita, Shakira estuvo acompañada por Howard Buffett, hijo del renombrado filántropo Warren Buffett, quien ha colaborado con la cantante en proyectos anteriores para establecer escuelas en el Chocó. La fundación de Buffett se unirá a la Fundación Pies Descalzos de Shakira en este esfuerzo.

"Vengo siempre que me llama", comentó Buffett sobre su participación. Además, Shakira anunció que Global Citizen y Live Nation se comprometieron a donar 500.000 dólares cada uno para apoyar la causa.

El sismo, de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto, tuvo su epicentro en el Chocó, una de las áreas más empobrecidas de Colombia, donde al menos 287 personas perdieron la vida y más de 26.000 viviendas fueron destruidas, según informes oficiales. Las autoridades también indicaron que 194 personas siguen desaparecidas.

La devastación en esta región ha dificultado la evaluación de daños por parte de los grupos de ayuda, debido a la falta de comunicación y el escaso acceso a carreteras. La mayoría de sus poblados dependen de ríos y caminos no pavimentados para conectarse con el resto del país.

"Los colombianos tienen una deuda histórica, el departamento del Chocó ha estado abandonado a su suerte y ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso aquí, pero sabemos que se puede", afirmó Shakira, cuya fundación se centra en la educación y tiene presencia en el Chocó desde hace 22 años.

"Vale la pena invertir en educación", añadió. La artista también prometió dedicar todos sus esfuerzos a la reconstrucción de una universidad tecnológica local en la región.

La intérprete de éxitos como "Whenever, Wherever" y "La Tortura" ha sido una ferviente defensora de causas educativas. Su compromiso se suma a otros esfuerzos de destacados colombianos y artistas latinoamericanos para ayudar a la recuperación tras la catástrofe.

Recientemente, la Federación Colombiana de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol anunciaron un compromiso conjunto de 1 millón de dólares para el fondo de recuperación "Colombia, un corazón", impulsado por la primera dama Ana Lucía Pineda.

En sus declaraciones, Shakira enfatizó: "No hay palabras suficientes para consolar, no hay soluciones mágicas para esto que se está viviendo, para tanto dolor. Pero lo que sí sé que hay es compromiso, un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas y de todos esos niños que han perdido sus escuelas y que no pueden regresar al colegio".