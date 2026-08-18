La vida diaria en Banda, India: un desafío bajo el intenso calor extremo

FOTO: Cómo es vivir en la ciudad de Banda en India, una de las más calurosas del mundo

BANDA, India — En esta ciudad del norte de India, el calor es una constante que afecta cada aspecto de la vida cotidiana. La temperatura no solo sube durante el día, sino que las noches también son sofocantes, complicando aún más la situación. Muchos residentes enfrentan largos períodos sin electricidad, lo que limita el uso de ventiladores y otros aparatos que podrían ofrecer algo de alivio. Para combatir el calor, algunos optan por rociarse con agua de una manguera o incluso dormir al aire libre.

La ciudad de Banda se ha convertido en un símbolo del calentamiento global, donde las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas, un fenómeno que afecta a toda la región de Uttar Pradesh. En 2023, al menos 119 personas murieron en el estado debido a una ola de calor extremo. Este año, las temperaturas han alcanzado niveles alarmantes, como los 48,2 grados Celsius (118,8 grados Fahrenheit) registrados en mayo, y Banda ha sido catalogada como el lugar más caluroso del planeta en varias ocasiones, según el climatólogo Maximiliano Herrera.

Recientemente, un equipo de periodistas visitó Banda para explorar cómo sus habitantes intentan sobrellevar las altas temperaturas. La jornada comienza temprano, cuando muchos trabajadores del mercado de verduras, como Munni Devi, y sus hijos, se levantan antes del amanecer para comenzar su labor. A las 4 de la mañana, la temperatura ya ronda los 30 ºC (86 ºF), y los trabajadores descargan hortalizas para su distribución.

Devi, de 70 años, comparte que el calor se vuelve más intenso con cada año que pasa, y este 2026 ha sido particularmente difícil. A pesar de las condiciones extremas, ella y su familia no pueden permitirse faltar al trabajo. "Todos sentimos el calor, pero debido a nuestras circunstancias, tenemos que soportarlo", dice.

En el mercado, las actividades continúan a pesar del calor. Los jóvenes empujan carritos mientras que las mujeres clasifican verduras, esperando que los clientes lleguen temprano para evitar las temperaturas más altas. Devi y su familia trabajan arduamente desde la mañana hasta la hora del almuerzo, regresando a casa para recuperarse del calor. Sin embargo, el suministro eléctrico inestable dificulta encontrar alivio en sus hogares, donde los ventiladores no funcionan sin electricidad. A sus nietos les rocían agua para mantenerlos frescos.

Por la tarde, mientras el sol abrasa las calles, muchos residentes se quedan en casa, pero algunos, como Shobharam Kashyap, continúan trabajando al aire libre. Este amante de los animales ha instalado más de 15.000 casas de madera para aves en toda la ciudad, proporcionando refugio en un ambiente cada vez más hostil. Kashyap también deja recipientes de barro con agua para que las aves puedan refrescarse.

A medida que el día avanza, el flujo de pacientes en el hospital de Banda aumenta. Durante los días más calurosos, los pasillos se llenan de personas que sufren desmayos, golpes de calor y otras dolencias relacionadas con el calor. El doctor Abhishek Pranayami señala que la presión sobre el personal médico es alta, ya que cada verano el número de pacientes aumenta.

Por la noche, el calor persiste, y muchas familias se reúnen en la estación de tren, donde esperan que la brisa les ofrezca algo de alivio. Mientras algunos duermen en el andén, otros intentan encontrar un lugar cómodo para descansar. Las condiciones en Banda son difíciles, y la lucha por mitigar el calor se ha vuelto una parte integral del verano.

Expertos como Abhiyant Tiwari advierten que el cambio climático está intensificando el calor en Banda, haciendo que las temperaturas sean más extremas y prolongadas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, que incluyen abrir centros de resguardo y distribuir kits de rehidratación, la comunidad sigue sufriendo las consecuencias de un fenómeno global. El magistrado del distrito, Amit Aasery, enfatiza que aunque se están tomando medidas, hay límites a lo que se puede hacer.