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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto, la temperatura en CABA oscilará entre 6° y 12°. Se espera un día nublado con alta humedad y viento moderado del sureste. La visibilidad será óptima.

18/08/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 18 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 7°. La humedad se encuentra en un 85%, lo que genera una atmósfera bastante densa. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 5.66 m/s desde el sureste, a 150°.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad elevada que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros. La visibilidad será óptima, sin probabilidades de lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas que oscilarán entre los 5° y los 13°. El miércoles 19 de agosto, se anticipa un cielo con broken clouds, con mínimas de 8° y máximas de 12°. Para el jueves 20, se prevé un cielo nuevamente cubierto, con mínimas de 10° y máximas de 14°. El viernes 21, el clima mejorará ligeramente, con scattered clouds, mínimas de 6° y máximas de 11°. Finalmente, el sábado 22 se espera un cielo despejado, con mínimas de 6° y máximas de 11°.

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