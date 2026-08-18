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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 6° y 9°. La humedad será alta y se esperan cielos nublados durante la jornada.

18/08/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico para el martes 18 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es de 8°, lo que indica un clima fresco. La humedad se encuentra en un 94%, lo que contribuye a una sensación de frío. La visibilidad es de 7103 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el norte.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 6° y una máxima de 9°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 1 m/s. La alta humedad y el cielo nublado pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. No se esperan lluvias, pero el cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Salta mostrará variaciones. El miércoles 19 de agosto, se espera una mínima de 7° y una máxima de 15°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 20 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 6° y 21°, con cielo despejado. Para el viernes 21 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 24°, manteniendo el cielo despejado. El sábado 22 de agosto, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 21°, con algunas nubes. Finalmente, el domingo 23 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 20°, con cielo nublado.

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