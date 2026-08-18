Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 18 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 9°. La sensación térmica es de 8°, y la humedad se encuentra en un 58%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1025 hPa.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que podrían contribuir a una sensación térmica más fresca. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que indica el termómetro.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 19 de agosto, se espera una mínima de 8° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 20, las temperaturas oscilarán entre 12° y 21°, bajo un cielo despejado. Para el viernes 21, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21°, con algunas nubes. El sábado 22, las temperaturas descenderán a un rango de 8° a 12°, con cielo cubierto. Finalmente, el domingo 23, se espera una mínima de 7° y una máxima de 14°, con cielo parcialmente nublado.