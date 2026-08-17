La casa donde nació San Martín: la historia de El Templete de Yapeyú y de la familia del Libertador

FOTO: El Templete de Yapeyú, un lugar histórico en Corrientes.

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FOTO: El Templete de Yapeyú, un lugar histórico en Corrientes.

FOTO: El Templete de Yapeyú, un lugar histórico en Corrientes.

FOTO: El Templete de Yapeyú, un lugar histórico en Corrientes.

Yapeyú vivió este lunes una jornada cargada de emoción para conmemorar el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Vecinos, visitantes y organizaciones de localidades cercanas se acercaron a la localidad correntina para homenajear al Padre de la Patria.

Liliana Suárez, encargada de el Templete, la casa natal de San Martín, habló con Cadena 3 y contó detalles de la historia del lugar y de la familia del Libertador.

El Templete Casa Natal del General San Martín es un edificio histórico ubicado en Yapeyú, provincia de Corrientes, Argentina. Inaugurado en 1938 y de estilo neocolonial, fue construido para proteger las ruinas de la casa donde nació el Libertador José de San Martín el 25 de febrero de 1778.

“Se vivió con mucha emoción en Yapeyú, con mucha gente y organizaciones que llegaron de ciudades vecinas. Fue muy emotivo y concurrido para evocar al general San Martín”, relató.

El Templete que protege la casa natal

El Templete fue construido para preservar los restos de la vivienda donde nació San Martín. Según explicó Suárez, el lugar fue recuperado en 1899, cuando apenas se conservaba aproximadamente un tercio de la construcción original y se encontraba en ruinas.

Durante cuatro décadas, los visitantes pudieron recorrer los restos de la vivienda a la intemperie, hasta que el Poder Ejecutivo nacional ordenó la construcción de una estructura para protegerlos.

El Templete fue inaugurado en 1938 y ocupa la manzana número 45 de Yapeyú. El conjunto comprende el edificio, los restos de la casa y la Plaza de Armas, y fue declarado Monumento Histórico Nacional.

“Lo que tenemos de la casa es el tercio medio. Tenemos tres cuartos de los 10 que había, que son los principales”, explicó Suárez.

La construcción también contaba originalmente con un patio interno, caballerizas y huerto, sectores que formaban parte de la manzana. Se trata de una construcción de piedra que corresponde al período jesuítico, cuando Yapeyú se desarrolló como una aldea de guaraníes.

La infancia de San Martín en Yapeyú

San Martín nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778. Su padre, Juan de San Martín, había sido designado teniente gobernador de Yapeyú en 1775, cuando la familia llegó al lugar con sus tres primeros hijos.

“En 1776 nace Justo Rufino, y José Francisco en 1778. El quinto hijo, el menor, se convirtió después en Libertador de América”, explicó Suárez.

Juan de San Martín había nacido en Cervatos de la Cueza (España) y tenía un origen humilde. Según relató la encargada de El Templete, ingresó como soldado al Regimiento de Lisboa y posteriormente se desempeñó como suboficial en España.

“Se alistó para venir a América para ascender más rápidamente. Llegó a Buenos Aires cuatro años antes de la expulsión de los jesuitas de este lugar”, contó.

Tras llegar a Buenos Aires, Juan de San Martín pasó unos meses como instructor de reclutas, fue ascendido al rango de oficial y destinado a la Banda Oriental, donde quedó a cargo de la estancia La Calera de las Vacas.

Allí conoció a Gregoria Matorras, con quien se casó en 1770 en la Catedral Metropolitana. La pareja vivió sus primeros años de matrimonio en la Banda Oriental y allí nacieron sus tres primeros hijos.

Posteriormente, Juan de San Martín fue designado teniente gobernador de Yapeyú y la familia se trasladó a esa localidad correntina.

La familia del Libertador

Los cuatro hermanos varones de José de San Martín siguieron la carrera militar española. Su hermana María Elena fue viuda y tuvo una hija, Petronila, a quien el Libertador contempló en su testamento.

“Consta en el testamento del general San Martín que se le siga pagando una pensión, porque la ayudaba económicamente”, señaló Suárez.

La encargada de El Templete explicó además que algunos de los hermanos no tuvieron descendencia y que el último descendiente que llevó el apellido San Martín falleció en 1998. Actualmente existen descendientes de la familia, aunque con otros apellidos.

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La historia de Rosa Guarú

Uno de los relatos más conocidos vinculados a la infancia de San Martín en Yapeyú es el de Rosa Guarú, una mujer de origen guaraní que habría prestado servicios en la casa de los tenientes gobernadores.

“Lo acunaba, llevaba a los niños a jugar en la plaza. Esa es la tradición oral: fue como la niñera del general San Martín”, explicó Suárez.

Según la tradición, Rosa Guarú permaneció unos tres años vinculada al pequeño José de San Martín. Su nombre permanece además en distintas instituciones educativas de la zona.

La encargada de El Templete aclaró que parte de esta historia corresponde a la tradición oral y que existen aspectos sobre los que no hay documentación histórica concluyente.

En ese sentido, remarcó que la documentación disponible incluye el testamento de Gregoria Matorras, donde menciona a sus cinco hijos legítimos.

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Miles de visitantes cada año

El Templete recibe alrededor de 30 mil visitantes por año. Durante las vacaciones de invierno, la cifra ronda las 8 mil personas.

“Es muy visitado: queda entrando cinco kilómetros de la ruta 14, que lleva a Cataratas, así que el que va para allá entra a conocer la casa natal del general San Martín”, explicó Suárez.

El sitio está abierto todos los días de 9 a 19 y la entrada es libre y gratuita. El personal ofrece además asesoramiento histórico y el recorrido puede realizarse en aproximadamente media hora.

“Tenemos un video de ocho minutos y en media hora se hace el recorrido. La visita normalmente es así”, detalló.

El lugar permanece cerrado únicamente durante fechas específicas: el Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo.

Además de El Templete, Yapeyú cuenta con otros espacios dedicados a la historia local y del Libertador, como el Museo Histórico de Yapeyú, el Centro de Interpretación y el Museo Sanmartiniano.

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Los restos de los padres de San Martín

Dentro de El Templete también se encuentra un cofre incorporado en 1998, donde fueron colocadas las urnas con los restos mortales de Juan de San Martín y Gregoria Matorras.

Juan de San Martín murió en Málaga cuando su hijo José tenía 18 años. Gregoria Matorras, en tanto, se trasladó posteriormente a Orense y murió en España en el mismo año del combate de San Lorenzo.

El Templete de Yapeyú mantiene así uno de los vínculos más directos con los primeros años de vida del Libertador y se convirtió en uno de los principales sitios históricos relacionados con la infancia de San Martín.

Entrevista de Gustavo Vinderola