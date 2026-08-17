Tragedia en el espectáculo: Hayden Panettiere y su lucha contra la violencia de género

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- La comunidad del espectáculo se encuentra en luto tras la confirmación del fallecimiento de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, quien dejó este mundo a los 36 años. Su historia, marcada por la lucha personal y el sufrimiento, vuelve a cobrar relevancia gracias a su libro titulado This Is Me: A Reckoning, que ha tomado nuevo sentido tras su muerte.

En sus memorias, Panettiere se abre sobre sus batallas con las adicciones y la depresión, así como su relación tóxica con Brian Hickerson, quien fue arrestado por ejercer violencia de género en su contra en 2021. Según la Agencia Noticias Argentinas, Hickerson estuvo presente en los últimos momentos de la actriz.

El pasado domingo 16 de agosto, Panettiere fue encontrada inconsciente en un departamento en Greenville, Carolina del Sur. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, fue declarada muerta en el lugar. Su historia, que se había vuelto un testimonio de resiliencia, ahora se convierte en un recordatorio de la violencia que enfrentó.

La denuncia por violencia de género

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson comenzó en 2018 y estuvo marcada por constantes conflictos y acusaciones de agresión que llegaron a los tribunales. En febrero de 2020, Hickerson fue acusado de varios delitos relacionados con agresiones hacia su pareja.

En 2021, se declaró sin oposición a dos cargos de lesiones y fue sentenciado a 45 días de cárcel. Tras cumplir su condena, se le exigió asistir a 52 clases sobre violencia doméstica y se le impuso una orden de protección de cinco años a favor de Panettiere.

A pesar de la ruptura de la pareja ese mismo año, surgieron rumores de que habían reanudado su relación en los últimos meses. Este año, la actriz decidió compartir su doloroso relato sobre lo vivido: "Escucho antes de sentirlo, el inconfundible sonido de una bofetada con la mano abierta", escribió. "Hay una quemazón en mi mejilla, como si estuviera en llamas. Hay un zumbido en mi cabeza. Los golpes con la palma de la mano se convierten en puñetazos", relató.

En un momento de su relato, Panettiere confesó: "Una noche me destroza la cara de tal manera que no salgo de casa durante semanas. Otro día me grita que corra lo más lejos que pueda en cinco segundos, porque necesitaré ventaja antes de que me lance el control remoto. Este es un hombre que no falla, pienso. Y no falla".

La actriz también justificó su decisión de permanecer en la relación a pesar de los abusos: "Lo que nunca les conté fue que el abuso que soporté no se sentía tan mal como la idea de estar sola", confesó, lo que pone de manifiesto la complejidad emocional de las relaciones abusivas.