La autopsia de Hayden Panettiere revela detalles sobre su muerte a los 36 años

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- La reciente muerte de la actriz Hayden Panettiere a sus 36 años continúa bajo investigación y, en las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia. En medio de sospechas que apuntan a su pareja, Brian Hickerson, la autopsia descartó una de las principales hipótesis sobre su fallecimiento.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la protagonista de Nashville fue encontrada inconsciente en un departamento a nombre de su novio, en una residencia ubicada en Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, en Greenville.

Panettiere y Hickerson habían viajado desde Los Ángeles a Carolina del Sur el pasado sábado.

La muerte de la actriz se produjo este domingo a la madrugada, luego de que efectivos policiales acudieran a la vivienda e intentaran reanimarla tras un aparente paro cardíaco.