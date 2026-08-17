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La autopsia de Hayden Panettiere revela detalles sobre su muerte a los 36 años

La autopsia preliminar descarta una muerte violenta, y el caso continúa bajo investigación.

17/08/2026 | 19:00Redacción Cadena 3

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Hayden Panettiere

FOTO: Hayden Panettiere

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Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- La reciente muerte de la actriz Hayden Panettiere a sus 36 años continúa bajo investigación y, en las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia. En medio de sospechas que apuntan a su pareja, Brian Hickerson, la autopsia descartó una de las principales hipótesis sobre su fallecimiento.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la protagonista de Nashville fue encontrada inconsciente en un departamento a nombre de su novio, en una residencia ubicada en Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, en Greenville.

Panettiere y Hickerson habían viajado desde Los Ángeles a Carolina del Sur el pasado sábado.

La muerte de la actriz se produjo este domingo a la madrugada, luego de que efectivos policiales acudieran a la vivienda e intentaran reanimarla tras un aparente paro cardíaco.

Lectura rápida

¿Qué reveló la autopsia?
La autopsia preliminar no encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte de Panettiere.

¿Dónde fue encontrada?
La actriz fue hallada inconsciente en un departamento en Judson Mill Lofts, Greenville, Carolina del Sur.

¿Quién es el principal sospechoso?
Las sospechas apuntan a su pareja, Brian Hickerson, aunque la investigación sigue en curso.

¿Cuándo ocurrió su muerte?
La muerte de Hayden Panettiere se registró el domingo a la madrugada tras un paro cardíaco.

¿Qué sigue en la investigación?
La causa y la manera de la muerte están a la espera de estudios adicionales, ya que la investigación continúa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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