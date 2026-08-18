Never Give Up Day: una celebración que inspira a no rendirse nunca

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El Día de Nunca Rendirse o Never Give Up Day se celebra cada 18 de agosto y esta jornada tiene como objetivo dar esperanza a las personas que están pasando por un mal momento, para que no se rindan, luchen por su felicidad y perseveren en sus proyectos y sus sueños, a pesar de las caídas.

La frase "Nunca te rindas" es el lema de este movimiento, el motor que impulsa cada historia de éxito y la fuerza que nos mantiene en pie frente a los desafíos y retos más difíciles, a la vez que es un recordatorio para quienes atraviesan sus momentos más duros y un homenaje a la resiliencia, a la persistencia y a la ambición para perseguir nuestros sueños.

El creador del Día de Nunca Rendirse es Alain Horoit, también conocido como el Señor de Nunca Rendirse (Mr. Never Give Up), según se indicó en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el cual se detalló que decidió crear esta fecha cuando, por temas personales, tuvo el momento más oscuro de su vida y debió empezar desde cero a una edad en la que todos a su alrededor dejaron de confiar en él.

Además, tuvo que reconstruirse, trabajar para volver a empezar y hacer grande la idea de que aún podía perseguir grandes sueños, que era algo realizable y que nunca se rendiría. Horoit demostró que con esfuerzo y determinación, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo y su historia se convirtió en la base de este movimiento global que busca inspirar a millones de personas.

La importancia de no rendirse nunca

Según su impulsor, cada día, millones de personas enfrentan la desesperación, atrapadas en un laberinto de problemas aparentemente insuperables, muchas pierden la esperanza, pero tal vez un mensaje que les recuerde que rendirse no es la solución y que siempre hay una razón para seguir luchando, sería de gran ayuda.

El Día de Nunca Rendirse es un movimiento global que inspira a perseverar y creer en el mañana, a la vez que tiene un propósito claro que es salvar vidas, revitalizar sueños y encender la llama de la resiliencia en cada persona, pero no solo está dirigido a las personas que se encuentran en un momento bajo de su vida, también se trata de cómo ayudamos a los demás a no rendirse.

La primera vez que se celebró el Día de Nunca Rendirse en 2019 se planteó la fecha del 18 de agosto por pura casualidad, ya que se diseñó como un evento en la playa y fue el primer día disponible.

Su creador, sin embargo, explica que más allá de la fecha elegida al azar, quería que el Día de Nunca Rendirse fuera memorable y tuviera un significado más profundo, por lo que comenzó a investigar algún evento fuera de lo común que coincidiera con el 18 de agosto.

Así descubrió que el 18 de agosto de 2012 Philippe Croizon, un nadador francés que había perdido todas sus extremidades, logró una increíble hazaña al unir los 5 continentes a nado.

También, rastreando sobre el origen de la frase Nunca Te Rindas, Alain Horoit encontró un periódico de Illinois de 1845, que publicó uno de los primeros poemas conocidos titulado Never Give Up y la fecha de la publicación del poema era el 18 de agosto de 1945.