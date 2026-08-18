Schmuck: “Hay que empezar a discutir cosas en serio en Rosario”

FOTO: María Eugenia Schmuck en un acto realizado en el Monumento a la Bandera.

La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, cuestionó el proyecto presentado la semana pasada por concejales vinculados al Movimiento Evita que propone modificar el izamiento de banderas de distintas colectividades en la ciudad.

La iniciativa plantea discutir el uso del segundo mástil ubicado frente al Palacio Vasallo, donde suelen izarse banderas en conmemoración de aniversarios y fechas vinculadas a distintos países.

Schmuck se refirió al proyecto al retomar la actividad del Concejo y sostuvo que la propuesta no debería formar parte de las prioridades del cuerpo legislativo.

“Rosario es una ciudad que se ha originado a partir de su diversidad, de su pluralismo, de cientos de colectividades que la conforman”, afirmó la presidenta del Concejo.

En ese sentido, defendió la presencia de las distintas comunidades y sus símbolos en la ciudad. “Está en el ADN rosarino no saber qué migrante es preponderante y que discutamos en serio que queremos sacar las banderas de las colectividades”, expresó.

La titular del Palacio Vasallo también cuestionó que el Concejo se concentre en este tipo de iniciativas mientras, según planteó, existen otros problemas que requieren atención.

“Hay que empezar a discutir cosas en serio en la ciudad de Rosario”, sostuvo Schmuck.

Además, vinculó su cuestionamiento con la situación de seguridad que atravesó la ciudad en los últimos años y destacó que, según su consideración, Rosario recuperó actividad en sus calles.

“Rosario volvió, es una ciudad segura, es una ciudad que copa sus calles”, afirmó.

El proyecto había sido presentado la semana pasada por concejales vinculados al Movimiento Evita y propone revisar la utilización del segundo mástil para el izamiento de banderas de otros países en determinadas conmemoraciones.

La iniciativa será discutida en el Concejo Municipal en el marco del tratamiento de los proyectos que integran la agenda legislativa de esta semana.