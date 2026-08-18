Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico: 10 medidas clave para cuidarse

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave que se origina por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Escherichia Coli, productora de toxina Shiga (STEC). Esta patología puede ocasionar insuficiencia renal y comprometer el funcionamiento de varios órganos del cuerpo.

De acuerdo a un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los síntomas del SUH incluyen: diarrea (frecuentemente con sangre), dolor abdominal, vómitos, convulsiones y anemia. A pesar de ser un problema de salud pública significativo en Argentina, los últimos datos epidemiológicos indican una tendencia a la baja en los casos.

En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación ha señalado que, en la última década, se ha observado un descenso sostenido de los casos, tanto en la población general como en niños menores de cinco años.

Para continuar con esta tendencia positiva, es crucial mantener las medidas de prevención y aumentar la concienciación entre la población. Esta enfermedad no solo afecta a los niños, sino también a embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

La licenciada en Nutrición, Agustina Basso, explicó: "Se transmite a través de los alimentos, agua y superficies contaminadas, así como por contacto con animales que pueden portar la bacteria. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad, por lo que la prevención es esencial".

Basso, que está matriculada en el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, añadió: "Pequeños cuidados en la manipulación, preparación y conservación de los alimentos pueden ayudar a prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico y proteger especialmente a los más pequeños".