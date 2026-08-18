De qué murió la actriz Hayden Panettiere: qué revela la autopsia

La reciente muerte de la actriz Hayden Panettiere a sus 36 años continúa bajo investigación y, en las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia. En medio de sospechas que apuntan a su pareja, Brian Hickerson, la autopsia descartó una de las principales hipótesis sobre su fallecimiento.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la protagonista de Nashville fue encontrada inconsciente en un departamento a nombre de su novio, en una residencia ubicada en Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, en Greenville.

Panettiere y Hickerson habían viajado desde Los Ángeles a Carolina del Sur el pasado sábado.

La muerte de la actriz se produjo este domingo a la madrugada, luego de que efectivos policiales acudieran a la vivienda e intentaran reanimarla tras un aparente paro cardíaco.

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¿Qué dice la autopsia?

De acuerdo con la información de la Oficina del Forense del condado de Greenville, la autopsia no encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte de Panettiere.

La investigación continúa su curso y este resultado es únicamente preliminar, ya que la causa y la manera de la muerte todavía están a la espera de estudios adicionales.