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De qué murió la actriz Hayden Panettiere: qué revela la autopsia

El informe preliminar descarta una muerte violenta, y el caso continúa bajo investigación.

18/08/2026 | 06:00Redacción Cadena 3

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Hayden Panettiere

FOTO: Hayden Panettiere

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La reciente muerte de la actriz Hayden Panettiere a sus 36 años continúa bajo investigación y, en las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia. En medio de sospechas que apuntan a su pareja, Brian Hickerson, la autopsia descartó una de las principales hipótesis sobre su fallecimiento.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la protagonista de Nashville fue encontrada inconsciente en un departamento a nombre de su novio, en una residencia ubicada en Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, en Greenville.

Panettiere y Hickerson habían viajado desde Los Ángeles a Carolina del Sur el pasado sábado.

La muerte de la actriz se produjo este domingo a la madrugada, luego de que efectivos policiales acudieran a la vivienda e intentaran reanimarla tras un aparente paro cardíaco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Qué dice la autopsia?

De acuerdo con la información de la Oficina del Forense del condado de Greenville, la autopsia no encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte de Panettiere.

La investigación continúa su curso y este resultado es únicamente preliminar, ya que la causa y la manera de la muerte todavía están a la espera de estudios adicionales.

Lectura rápida

¿Qué reveló la autopsia?
La autopsia preliminar no encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte de Panettiere.

¿Dónde fue encontrada?
La actriz fue hallada inconsciente en un departamento en Judson Mill Lofts, Greenville, Carolina del Sur.

¿Quién es el principal sospechoso?
Las sospechas apuntan a su pareja, Brian Hickerson, aunque la investigación sigue en curso.

¿Cuándo ocurrió su muerte?
La muerte de Hayden Panettiere se registró el domingo a la madrugada tras un paro cardíaco.

¿Qué sigue en la investigación?
La causa y la manera de la muerte están a la espera de estudios adicionales, ya que la investigación continúa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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