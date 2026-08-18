De qué murió la actriz Hayden Panettiere: qué revela la autopsia
El informe preliminar descarta una muerte violenta, y el caso continúa bajo investigación.
FOTO: Hayden Panettiere
La reciente muerte de la actriz Hayden Panettiere a sus 36 años continúa bajo investigación y, en las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia. En medio de sospechas que apuntan a su pareja, Brian Hickerson, la autopsia descartó una de las principales hipótesis sobre su fallecimiento.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la protagonista de Nashville fue encontrada inconsciente en un departamento a nombre de su novio, en una residencia ubicada en Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, en Greenville.
Panettiere y Hickerson habían viajado desde Los Ángeles a Carolina del Sur el pasado sábado.
La muerte de la actriz se produjo este domingo a la madrugada, luego de que efectivos policiales acudieran a la vivienda e intentaran reanimarla tras un aparente paro cardíaco.
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En medio del dolor, los fanáticos y allegados, los fanáticos compartieron la última publicación que hizo la actriz en su perfil de Instagram.
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¿Qué dice la autopsia?
De acuerdo con la información de la Oficina del Forense del condado de Greenville, la autopsia no encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte de Panettiere.
La investigación continúa su curso y este resultado es únicamente preliminar, ya que la causa y la manera de la muerte todavía están a la espera de estudios adicionales.
Lectura rápida
¿Qué reveló la autopsia?
La autopsia preliminar no encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte de Panettiere.
¿Dónde fue encontrada?
La actriz fue hallada inconsciente en un departamento en Judson Mill Lofts, Greenville, Carolina del Sur.
¿Quién es el principal sospechoso?
Las sospechas apuntan a su pareja, Brian Hickerson, aunque la investigación sigue en curso.
¿Cuándo ocurrió su muerte?
La muerte de Hayden Panettiere se registró el domingo a la madrugada tras un paro cardíaco.
¿Qué sigue en la investigación?
La causa y la manera de la muerte están a la espera de estudios adicionales, ya que la investigación continúa.
[Fuente: Noticias Argentinas]