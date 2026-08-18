Ataque con granada en Kabul deja heridos entre niños cerca de una escuela

KABUL, Afganistán — Un ataque con una granada de mano ocurrió cerca de una escuela en la capital afgana, Kabul, dejando a varios niños heridos el lunes por la tarde, según informaron las autoridades locales.

El portavoz de la policía de Kabul, Khalid Zadran, confirmó que "varios niños" resultaron heridos y que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos. Sin embargo, no se brindaron más detalles sobre el ataque.

El relator especial de las Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, condenó el martes el "atroz ataque" que afectó a numerosos niños en las cercanías de una escuela. En sus redes sociales, Bennett subrayó la necesidad de una investigación independiente para llevar a los responsables ante la justicia.

Medios de comunicación locales informaron que aproximadamente 50 niños fueron afectados por la explosión, que tuvo lugar en una zona de Kabul predominantemente habitada por la minoría étnica hazara. Este grupo, que representa alrededor del 9% de la población afgana, ha enfrentado históricamente ataques y persecuciones. La mayoría de los hazaras son musulmanes chiíes y han sido blanco de ataques por parte de grupos radicales musulmanes suníes, como el Estado Islámico, además de sufrir discriminación en un país de mayoría suní.

El ataque se produce en un contexto de creciente violencia en Afganistán. En mayo de 2021, meses antes de que los talibanes asumieran el poder, se registraron atentados en una escuela de Kabul que dejaron decenas de muertos, todos de la comunidad hazara, y la mayoría eran niñas que regresaban a casa después de clases.

La escuela afectada por el ataque del lunes está ubicada en el barrio Dasht-e-Barchi, el principal distrito hazara en Kabul, lo que subraya la vulnerabilidad de esta comunidad ante la violencia.

El repunte de la violencia en Afganistán ha sido motivo de preocupación para la comunidad internacional, que observa de cerca la situación de los derechos humanos en el país. Este nuevo ataque destaca la necesidad urgente de proteger a los niños y garantizar su derecho a la educación en un entorno seguro.