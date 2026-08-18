FOTO: Súper El Niño: el Gobierno activa un plan de monitoreo ante posibles inundaciones

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El Gobierno nacional ha puesto en marcha un plan de prevención y respuesta sanitaria con el objetivo de mitigar el impacto del fenómeno Súper El Niño, cuyas consecuencias más severas se anticipan a partir de la primavera austral en el Litoral, el Noreste, Buenos Aires, Cuyo y Córdoba. Estas áreas cuentan con más de 5,4 millones de hectáreas que podrían ser afectadas por inundaciones y cerca de un millón de personas en riesgo.

La Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), en colaboración con la Agencia Federal de Emergencias, ha presentado una central de monitoreo unificada. Esta herramienta integra información proveniente del Servicio Meteorológico Nacional, la CONAE y el CONICET, lo que permite un seguimiento en tiempo real.

La central utiliza la plataforma geoespacial ArcGIS para procesar datos sobre la evolución de las lluvias, geolocalizar áreas susceptibles a anegamientos y estimar el impacto sobre rutas, líneas de alta tensión y centros de salud.

El objetivo de este sistema es transitar de un enfoque reactivo a uno proactivo, facilitando a las provincias la adopción de medidas preventivas como la limpieza de canales de drenaje y la simulación de efectos en la red hospitalaria local.

El Ministerio de Salud ha estructurado un despliegue en tres niveles para la intervención en el terreno: patrullas sanitarias móviles, puestos avanzados de estabilización y unidades modulares. El eje central de este esquema será el Equipo de Respuesta Médica Extra Hospitalaria (ERMEH), un hospital de campaña donado por el Comando Sur de los Estados Unidos, que cuenta con 60 camas de internación y soporte para terapia intensiva.

Este hospital de campaña puede estar operativo en menos de 72 horas y tiene un costo diario de funcionamiento cercano a los 5 millones de pesos. Se espera que el ERMEH pueda absorber hasta el 90% de la demanda médica básica en zonas afectadas, evitando así el colapso de las estructuras sanitarias locales.