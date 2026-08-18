Detuvieron a una mujer acusada de herir a un hombre con dos cuchillos en Rosario
El hecho ocurrió en una vivienda de calle Lejarza al 5700. La víctima sufrió lesiones en el tórax y una pierna, aunque permanece fuera de peligro. La intervención policial permitió secuestrar dos elementos.
18/08/2026 | 07:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La mujer fue detenida por personal policial.
Una mujer de 27 años fue detenida luego de una violenta discusión familiar registrada en una vivienda de calle Lejarza al 5700, en Rosario. Según el parte policial, un menor de edad alertó a los agentes y pidió auxilio porque sus padres estaban discutiendo.
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La investigación preliminar apunta a que al menos tres hombres habrían quedado registrados por cámaras de videovigilancia mientras se alejaban del lugar luego del ataque.
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Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron a la mujer con dos cuchillas en sus manos y procedieron a detenerla. De acuerdo con el relato del hombre, de 36 años, se encontraba en su habitación cuando la mujer habría salido de un ropero y comenzado a agredirlo. Luego habría tomado los elementos cortantes y le habría provocado heridas en el tórax y en la pierna izquierda.
Una ambulancia del SIES asistió al hombre y constató heridas de arma blanca sin riesgo de vida. Posteriormente fue trasladado al Hospital Centenario para una mejor atención. La mujer quedó a disposición de la Justicia y el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 32ª. En el lugar fueron secuestrados dos cuchillos de cocina, uno de ellos con una hoja de aproximadamente 20 centímetros y otro de unos 10 centímetros.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Una mujer de 27 años fue detenida tras una violenta discusión familiar que involucró agresiones con cuchillos.
¿Quién alertó a la policía? Un menor de edad alertó a los agentes y pidió auxilio debido a la discusión entre sus padres.
¿Cuándo sucedió el hecho? El incidente se registró en una vivienda de calle Lejarza al 5700 en Rosario.
¿Dónde fue atendido el hombre agredido? El hombre fue asistido por una ambulancia del SIES y trasladado al Hospital Centenario.
¿Cómo se desarrolló la agresión? La mujer salió de un ropero y agredió al hombre con cuchillos, provocándole heridas en el tórax y la pierna.