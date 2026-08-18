Detuvieron a una mujer acusada de herir a un hombre con dos cuchillos en Rosario

Una mujer de 27 años fue detenida luego de una violenta discusión familiar registrada en una vivienda de calle Lejarza al 5700, en Rosario. Según el parte policial, un menor de edad alertó a los agentes y pidió auxilio porque sus padres estaban discutiendo.

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Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron a la mujer con dos cuchillas en sus manos y procedieron a detenerla. De acuerdo con el relato del hombre, de 36 años, se encontraba en su habitación cuando la mujer habría salido de un ropero y comenzado a agredirlo. Luego habría tomado los elementos cortantes y le habría provocado heridas en el tórax y en la pierna izquierda.

Una ambulancia del SIES asistió al hombre y constató heridas de arma blanca sin riesgo de vida. Posteriormente fue trasladado al Hospital Centenario para una mejor atención. La mujer quedó a disposición de la Justicia y el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 32ª. En el lugar fueron secuestrados dos cuchillos de cocina, uno de ellos con una hoja de aproximadamente 20 centímetros y otro de unos 10 centímetros.