Paro en la UNR: "Es un tema político y el objetivo final son las elecciones"

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en Coad, comenzaron este martes una semana de paro que se extenderá hasta el viernes. La medida se realiza en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y, según el cálculo difundido en la entrevista, llevará a 41 los días sin clases durante 2026 en la UNR y los colegios dependientes. Sobre el conflicto, el profesor de Relaciones Internacionales y doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Johns Hopkins, Mariano Turzi, sostuvo: “Hay que decir la verdad. Esto es un tema político. Y el objetivo final son las elecciones del año que viene”.

Turzi cuestionó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que el debate se concentre exclusivamente en la falta de recursos y planteó la necesidad de discutir cómo se administran los fondos. “Es muy fácil cuando no hay plata decir que se soluciona con más plata”, afirmó. En ese sentido, preguntó por la existencia de auditorías independientes, el fortalecimiento de los órganos de control, los acuerdos de desempeño para el presupuesto y la publicación de las ejecuciones.

Respecto de los salarios docentes, el especialista reconoció el deterioro de los ingresos, pero lo vinculó con la estructura general del sistema universitario. Según explicó, distintas estimaciones ubican en torno al 85% la proporción del presupuesto destinada a salarios. “Cuando yo tengo un 85% de un presupuesto que va a salarios, obviamente la gente se está movilizando por esos salarios”, señaló, y advirtió que eso deja menos recursos para infraestructura, ciencia e investigación.

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Consultado sobre los 41 días de paro y si existe una situación similar en otros sistemas universitarios, Turzi mencionó antecedentes de huelgas prolongadas en países como Reino Unido y Chile. Sin embargo, sostuvo que el problema argentino requiere una discusión más amplia: “No se va a solucionar nunca el tema de la universidad si no se mete de lleno en el tema político y el rol político que cumple”. También cuestionó que un conflicto sectorial tenga un componente político tan marcado.

El especialista también se refirió al deterioro de la calidad y a los mecanismos de incorporación y promoción dentro de las universidades. “Cuando una persona que no es buena gana lo mismo o más que la persona que es buena, se termina generando un déficit que después se recorta con motosierra”, afirmó. Para Turzi, el sistema debería generar mayores incentivos vinculados con la calidad y el desempeño académico.

En otro tramo de la entrevista, cuestionó la expansión de las universidades nacionales y planteó que la creación de nuevas instituciones debería responder a una planificación vinculada con las necesidades productivas. “Se están creando universidades como cajas”, sostuvo, al considerar que muchas decisiones estuvieron atravesadas por intereses políticos. Según explicó, el debate debería incluir qué carreras se necesitan en cada región y cómo las casas de estudio pueden contribuir al desarrollo.

Turzi también planteó que la discusión universitaria debería ir más allá de los salarios y el presupuesto. “Ese debate de la calidad, no en lo que gastamos y cuánto gana el docente, sino qué producen las universidades en cuanto a la formación de capital humano, investigación, desarrollo, patente, etc.”, señaló. En ese sentido, destacó la necesidad de adaptar la educación superior a un escenario de cambios tecnológicos permanentes.

Finalmente, sostuvo que la Argentina no logró instalar a la universidad en un debate estratégico sobre desarrollo y cuestionó el rol de las autoridades universitarias. “El poder político crea estas universidades nacionales y pone al frente de estas nuevas universidades nacionales alfiles para el reclutamiento político universitario”, afirmó. Y concluyó que los rectores deberían anticipar las tendencias tecnológicas y productivas para potenciar las instituciones,en lugar de concentrarse, según su mirada, en la disputa por los recursos y la movilización política.

Entrevista de Hernán Funes.