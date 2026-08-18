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Escándalo en la Liga Sanlorencina: un jugador agredió a un policía durante un partido

El episodio ocurrió tras el partido entre Colón y Villa Felisa, por la última fecha de la fase regular. Un futbolista del conjunto visitante forcejeó y se enfrentó con efectivos policiales dentro del campo de juego.

18/08/2026 | 08:14Redacción Cadena 3 Rosario

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Captura de video del momento de la agresión al policia.

FOTO: Captura de video del momento de la agresión al policia.

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Un jugador de Villa Felisa protagonizó un episodio de violencia durante el partido frente a Colón por la Liga Sanlorencina, al enfrentarse y agredir físicamente a un efectivo policial que cumplía funciones de seguridad en el encuentro. El futbolista se retiró del lugar y no fue detenido en ese momento.

El hecho vuelve a poner bajo la lupa los episodios de violencia que se registran en partidos de fútbol regional. La agresión ocurrió en pleno campo de juego y quedó registrada en imágenes, que podrían ser utilizadas para determinar las responsabilidades correspondientes.

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El episodio también genera preocupación por el antecedente ocurrido semanas atrás en Cañada de Gómez, donde un policía de la Unidad Regional XVII murió tras ser atacado a golpes durante un torneo de fútbol. Ambos hechos tienen como escenario encuentros deportivos y tienen como protagonistas a integrantes de la fuerza policial.

Tras lo ocurrido, la Liga Sanlorencina deberá determinar las medidas disciplinarias que correspondan, mientras que también se espera la intervención de las autoridades judiciales. El caso reabre el debate sobre los controles y las sanciones frente a las agresiones contra efectivos policiales durante competencias deportivas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió durante el partido? Un jugador de Villa Felisa agredió a un efectivo policial durante un partido contra Colón.

¿Quién fue el protagonista del incidente? Un jugador de Villa Felisa fue el responsable de la agresión.

¿Cuándo sucedió el hecho? Durante un partido de la Liga Sanlorencina.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En el campo de juego del partido entre Villa Felisa y Colón.

¿Por qué es relevante este episodio? Reabre el debate sobre la violencia en el fútbol regional y la seguridad de los efectivos policiales.

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