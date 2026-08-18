La UCC distinguirá con el doctorado honoris causa a Daniel Zovatto y Antonio María Hernández

La Universidad Católica de Córdoba (UCC) distinguirá este martes 18 de agosto con el doctorado honoris causa al constitucionalista Antonio María Hernández y al politólogo y jurista Daniel Zovatto. La ceremonia académica se llevará a cabo a las 17.30 en el Espacio Osvaldo Pol S.J. del Campus Universitario, ubicado en avenida Armada Argentina 3555, de la ciudad de Córdoba.

Tras la entrega de los títulos, ambos distinguidos participarán del conversatorio “Reflexiones y desafíos contemporáneos de la democracia, elecciones y cultura constitucional”. El diálogo será moderado por las decanas Julieta Gallino (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) y Mónica Cingolani (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales).

Perfiles de los homenajeados

Antonio María Hernández es uno de los constitucionalistas más reconocidos del país. Tiene una destacada trayectoria en convenciones constituyentes y ha ocupado cargos en los tres poderes y en los tres niveles del Estado. Fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y actualmente dirige el Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. También integra el Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Es autor de numerosos libros y ensayos sobre derecho constitucional y federalismo.

Daniel Zovatto, por su parte, es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la propia UCC. Cuenta con doctorados en Derecho Internacional y en Gobierno y Administración Pública, además de másteres en Administración Pública, Estudios Internacionales y Derechos Humanos, realizados en España y Estados Unidos. Ha publicado libros y artículos académicos sobre democracia, derechos humanos, elecciones, gobernanza y procesos de reforma política, electoral y constitucional en América Latina.

La actividad es libre y gratuita. La distinción reconoce la trayectoria de dos figuras que han contribuido de manera relevante al debate sobre las instituciones democráticas y el Estado de derecho en la región.