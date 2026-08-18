La UCC distinguirá con el doctorado honoris causa a Daniel Zovatto y Antonio María Hernández
La Universidad Católica de Córdoba entrega este martes la máxima distinción académica a dos referentes del derecho constitucional y de la democracia en América Latina. La ceremonia es a las 17.30 en el Campus Universitario.
18/08/2026 | 08:30Redacción Cadena 3
FOTO: Daniel Zovatto y a Antonio María Hernández.
La Universidad Católica de Córdoba (UCC) distinguirá este martes 18 de agosto con el doctorado honoris causa al constitucionalista Antonio María Hernández y al politólogo y jurista Daniel Zovatto. La ceremonia académica se llevará a cabo a las 17.30 en el Espacio Osvaldo Pol S.J. del Campus Universitario, ubicado en avenida Armada Argentina 3555, de la ciudad de Córdoba.
Tras la entrega de los títulos, ambos distinguidos participarán del conversatorio “Reflexiones y desafíos contemporáneos de la democracia, elecciones y cultura constitucional”. El diálogo será moderado por las decanas Julieta Gallino (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) y Mónica Cingolani (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales).
Perfiles de los homenajeados
Antonio María Hernández es uno de los constitucionalistas más reconocidos del país. Tiene una destacada trayectoria en convenciones constituyentes y ha ocupado cargos en los tres poderes y en los tres niveles del Estado. Fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y actualmente dirige el Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. También integra el Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Es autor de numerosos libros y ensayos sobre derecho constitucional y federalismo.
Daniel Zovatto, por su parte, es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la propia UCC. Cuenta con doctorados en Derecho Internacional y en Gobierno y Administración Pública, además de másteres en Administración Pública, Estudios Internacionales y Derechos Humanos, realizados en España y Estados Unidos. Ha publicado libros y artículos académicos sobre democracia, derechos humanos, elecciones, gobernanza y procesos de reforma política, electoral y constitucional en América Latina.
La actividad es libre y gratuita. La distinción reconoce la trayectoria de dos figuras que han contribuido de manera relevante al debate sobre las instituciones democráticas y el Estado de derecho en la región.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? Se entregará el doctorado honoris causa a Antonio María Hernández y Daniel Zovatto.
¿Quiénes son los homenajeados? Los homenajeados son el constitucionalista Antonio María Hernández y el politólogo Daniel Zovatto.
¿Cuándo se realizará la ceremonia? La ceremonia se llevará a cabo el martes 18 de agosto a las 17.30.
¿Dónde se llevará a cabo el evento? En el Espacio Osvaldo Pol S.J. del Campus Universitario en Córdoba.
¿Por qué se otorgan estos doctorados? Para reconocer la trayectoria de figuras que han contribuido al debate sobre las instituciones democráticas y el Estado de derecho en la región.