Erdogan promulga ley que otorga indulto condicional a milicianos del PKK en Turquía

FOTO: Erdogan firma una ley que ofrece un indulto condicional a miles de milicianos del PKK

ANKARA, Turquía — El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha promulgado una ley que introduce un indulto condicional para miles de milicianos kurdos, como parte de un intento de paz del gobierno con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido como PKK.

La legislación fue publicada el martes en el Boletín Oficial y no comenzará a aplicarse hasta que el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía confirme que el grupo se ha disuelto y desarmado por completo.

La semana pasada, el Parlamento aprobó el proyecto de ley con una amplia mayoría. Esta normativa suspendería ciertas condenas de prisión para miembros del PKK que ya han sido condenados y aplazaría durante cinco o diez años, dependiendo de la gravedad del delito, las investigaciones y juicios pendientes contra otros individuos. Si no reinciden en ese periodo, las autoridades retirarían los casos en su contra.

Además, la legislación establece la creación de un comité encargado de supervisar el desarme del grupo, cuya primera reunión está programada para la próxima semana.

El año pasado, el PKK, considerado una organización terrorista por Turquía y sus aliados occidentales, anunció su intención de disolverse tras un llamado de su líder encarcelado, Abdullah Ocalan. Sin embargo, Ocalan y otras figuras clave del PKK quedan excluidos del indulto.

Tras este anuncio, algunos combatientes comenzaron a deponer las armas en una ceremonia simbólica en el norte de Irak, donde el grupo tiene su base, y han retirado a varios combatientes de puntos estratégicos en Turquía hacia Irak.

El conflicto con el PKK ha resultado en la muerte de decenas de miles de personas desde la década de 1980.