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Oulton presentó “La imagen y la vida”, el libro que recorre casi cinco décadas de historia

Con una convocatoria de más de 200 asistentes, el Instituto Oulton presentó “La imagen y la vida”, el libro que reconstruye casi cinco décadas de historia de la institución. 

18/08/2026 | 09:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Oulton presentó el libro “La imagen y la vida”

FOTO: Oulton presentó el libro “La imagen y la vida”

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El encuentro se realizó el martes 11 de agosto en el auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba y reunió a protagonistas de distintas etapas del Instituto, profesionales de la salud, colaboradores, autoridades e invitados.

La presentación fue concebida como un espacio para recuperar la memoria, compartir testimonios y poner en común una historia construida a lo largo de generaciones. Durante la jornada tomaron la palabra referentes vinculados tanto al desarrollo del Instituto Oulton como al proceso de investigación y escritura de la obra, aportando distintas miradas sobre los desafíos, decisiones y transformaciones que marcaron su recorrido.

Uno de los ejes del encuentro fue precisamente el valor de conservar y transmitir esa memoria. Las voces de quienes participaron de los primeros años se entrelazaron con las de quienes hoy forman parte del presente de Oulton, reflejando una trayectoria que comenzó a fines de la década de 1970 y que continúa proyectándose hacia nuevos desafíos médicos, científicos y tecnológicos.

La imagen y la vida” recorre la evolución del entonces Centro Privado de Tomografía Computada Córdoba hasta el actual Instituto Oulton, acompañando los cambios que atravesaron la medicina, el diagnóstico por imágenes y la incorporación de nuevas tecnologías. Pero la presentación puso especialmente en primer plano a las personas detrás de ese proceso: médicos, técnicos, colaboradores y familias que fueron parte de sus distintas etapas.

Más que cerrar una historia, el encuentro propuso mirar ese recorrido como parte de un proceso que continúa. La presentación del libro se convirtió así en un reconocimiento a quienes hicieron posible el camino transitado y, al mismo tiempo, en una invitación a seguir escribiendo los próximos capítulos de la historia del Instituto Oulton.

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