Del Origen a la Mesa: el recorrido detrás del café de McDonald’s

Detrás de cada McCafé hay un recorrido que comienza mucho antes de llegar a una taza. Como parte de Del Origen a la Mesa, su programa que invita a conocer de cerca el origen y los procesos detrás de sus productos, Arcos Dorados presenta una nueva historia enfocada en uno de los productos que acompaña distintos momentos del día de millones de consumidores: el café .

Para contar ese recorrido, la compañía muestra el trabajo que realiza junto a Cabrales, empresa argentina especializada en café que desde hace 40 años provee a McDonald’s y actualmente abastece a la marca en Argentina, Chile y Uruguay.

La historia comienza en Brasil, a partir del perfil de café buscado por McDonald’s. Esa definición llevó a seleccionar granos provenientes de dos regiones cafeteras: Minas Gerais y Paraná. Ambos cuentan con certificación Rainforest Alliance, que contempla prácticas orientadas al cuidado de los bosques, el agua y el suelo, así como de las personas involucradas en su producción.

Una vez que los granos llegan a Cabrales, comienza un proceso de control que permite verificar que la materia prima cumpla con los estándares establecidos. El primer paso es el muestreo mediante calado y la posterior evaluación bajo estándares internacionales de calidad. Solo después de superar esa instancia el producto es liberado y almacenado para avanzar hacia una de las etapas centrales del proceso: el tueste.

Es allí donde el trabajo conjunto entre McDonald’s y Cabrales cobra especial relevancia. Los cafés utilizados por McDonald’s cuentan con puntos de tueste específicos para cada producto, desarrollados para lograr un perfil con notas de frutos secos, almendra, chocolate y nuez, y mantenerlo de manera consistente en cada preparación.

“Junto a Cabrales trabajamos para brindar un café de calidad, cuidado en cada etapa y pensado para ofrecer a nuestros consumidores la mejor experiencia todos los días”, explica Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados. Ese desarrollo también contempla variables como la dosis, la temperatura del agua y el tiempo de extracción, que forman parte de una receta diseñada para replicar el mismo perfil de café en más de 400 locales.

El nuevo capítulo de Del Origen a la Mesa recorre esas etapas y muestra parte de los procesos productivos que habitualmente ocurren lejos de la vista del consumidor: desde la llegada y evaluación de los granos hasta su almacenamiento y tostado.