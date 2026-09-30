McDonald’s Run abre inscripciones e invita a vivir su primera edición mixta

McDonald’s anuncia la apertura de inscripciones para una nueva edición de McDonald’s Run, que este año marca un antes y un después en su historia: por primera vez será una carrera mixta, abierta a todas las personas que quieran sumarse a vivir la experiencia de correr.

Bajo el lema “Hoy corren todos”, la edición 2026 propone una evolución hacia una propuesta más amplia e inclusiva, consolidándose como un punto de encuentro, transversal a edades y niveles de experiencia. A partir de los 16 años, cualquier persona podrá formar parte de esta iniciativa que busca celebrar el movimiento, la energía colectiva y el espíritu de comunidad.

La misma se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en el Vial Costero de Vicente López, con modalidades de 5 y 10 kilómetros, pensadas tanto para quienes dan sus primeros pasos en el running como para corredores más experimentados. Las inscripciones ya se encuentran abiertas en: https://clubdecorredores.com/carreras/521/McDonalds-RUN/ .

“McDonald’s Run está pensada para que todos puedan disfrutar de una gran experiencia en el running de calle. Este año, la gran novedad es que la carrera será por primera vez mixta y, en ese marco, invitamos a todos a ser parte: a quienes quieren vivir su primera carrera, a quienes eligen hacerlo en familia o incluso con amigos. Cada edición es una verdadera fiesta que se construye en comunidad, y ahora todos pueden vivirla a pleno”, explica Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.

Con este nuevo formato, McDonald’s Run amplía su alcance y refuerza su invitación a compartir una jornada donde cada participante corre a su manera, con sus propios objetivos, pero siendo parte de algo más grande: una comunidad que se encuentra, se acompaña y avanza junta.