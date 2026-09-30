Salvataje financiero: el plan de Lula para rescatar a las familias asfixiadas por las deudas

Por Federico Albarenque

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, puso en marcha una agresiva estrategia de salvataje económico para devolver liquidez a los hogares brasileños y frenar una sangría de endeudamiento familiar calculada en unos 12.000 millones de dólares.

En la antesala de las elecciones presidenciales de este domingo, el plan gubernamental articula dos medidas clave: una licitación pública para comprar carteras morosas de los bancos y un freno drástico a la industria de los juegos y apuestas virtuales.

A través de un esquema de intervención financiera, el Estado brasileño adquiere las deudas acumuladas de los ciudadanos directamente a las entidades bancarias comerciales, exigiendo quitas de entre el 80% y el 90% sobre los saldos impagos.

Una vez absorbidos esos compromisos por el tesoro nacional o el Banco Central, la administración gubernamental reestructura los montos y los refinancia a los deudores a tasa cero y en cuotas accesibles, aliviando la carga crediticia de millones de consumidores.

"El gobierno se da vuelta y le dice a los que se endeudaron: 'Ya compramos su deuda con un descuento sustancial, ahora se las refinanciamos a tasa cero'. Es una intervención directa para recomponer la masa salarial e incentivar la reactivación del consumo interno", detallaron.

El segundo pilar de la estrategia fue la prohibición de las plataformas de juego y apuestas en línea. De acuerdo con los relevamientos técnicos del Gabinete de Economía brasileño, una porción significativa del endeudamiento que asfixia a las familias de menores ingresos proviene de consumos e impulsos vinculados al juego virtual, recursos monetarios que dejan de volcarse a la compra de alimentos, indumentaria y servicios esenciales.

La ofensiva sobre la morosidad privada adquiere centralidad en la agenda política regional, ya que expone los diferentes abordajes que los países sudamericanos aplican para contener el deterioro del poder adquisitivo y la caída sostenida en las ventas minoristas.