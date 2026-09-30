La compañía Meta desmintió la afirmación de un periodista que aseguró que su agente de inteligencia artificial, Muse, accedió a sus mensajes privados sin autorización. Esta declaración surge tras un informe del columnista de Inc., Jason Aten, que detalló la supuesta violación de privacidad.

El vicepresidente de comunicaciones de Meta, Andy Stone, respondió a las acusaciones a través de X, aclarando que el acceso a los mensajes en la aplicación Muse para Mac es completamente opcional. "Se debe habilitar tanto el acceso completo al disco como el conector de mensajes para que Muse pueda leer el contenido de sus mensajes. No puede leer sus mensajes a menos que se haga esto", explicó.

A pesar de la negativa de Meta, muchos usuarios siguen siendo escépticos sobre la veracidad de la empresa. Esto no es sorprendente, considerando los años de Meta manejando de manera cuestionable la información de los consumidores, lo que ha llevado a múltiples demandas y violaciones de la FTC.

Recientemente, un jurado en Nuevo México determinó que Meta había engañado a los usuarios sobre sus prácticas de datos, en un caso derivado del escándalo de la filtración de datos de Cambridge Analytica en 2018. La confianza del público en Muse será un factor decisivo en su éxito en el mercado de la inteligencia artificial.

La declaración oficial de Stone se produjo después de una respuesta más técnica del ejecutivo de Meta Superintelligence Labs, David Singleton, quien también se dirigió a Aten en Threads. Singleton explicó que los permisos que un usuario debe otorgar para permitir que Muse lea sus mensajes en el Mac implican "tres pasos separados de permisos a nivel de aplicación y protecciones a nivel de sistema macOS". Afirmó que estos "no pueden ser eludidos incluso si la aplicación Muse tuviera un error".

Los pasos implican elegir explícitamente otorgar a Muse acceso completo al disco, lo que luego permite al usuario seleccionar el nivel de acceso que se le otorga a la aplicación de mensajes (es decir, Ninguno, Solo lectura o Lectura). Si el acceso completo al disco no está habilitado, estas opciones se desactivan.

Sin embargo, el informe de Aten sostenía que cuando Muse leyó sus mensajes, el acceso completo al disco estaba desactivado. También mencionó que, al preguntar a Muse cómo había ocurrido esto, la IA respondió que estaba sincronizando sus "notificaciones del dispositivo". Esto sugiere, según Aten, que Muse estaba transmitiendo el texto de sus notificaciones de banner entrantes en el Mac al agente de IA.

Singleton también refutó esto, afirmando que la IA se confundió y dio una explicación incorrecta de lo que sucedió. Luego, señaló la página de Meta sobre la arquitectura de seguridad de Muse y el proceso de recompensas por errores.

En resumen, la respuesta de la compañía es que lo que Aten dijo que sucedió no ocurrió y no podría haber sucedido. Este no es el único incidente en el que Muse supuestamente ha sobrepasado sus límites y probablemente no será el último. Otro usuario, el YouTuber Matt Robb, recientemente afirmó que Muse manejó incorrectamente una tarea en la que estaba vendiendo cosas en Facebook Marketplace, lo que llevó a que su dirección se compartiera y a que un comprador se presentara cuando él no estaba en casa. Singleton aparentemente está investigando ese caso, sugiriendo que la compañía cree que este, al menos, podría ser su culpa.