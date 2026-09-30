EliseAI, respaldada por a16z, recauda 350 millones y duplica su valoración a 4 mil millones

EliseAI, una startup de inteligencia artificial, anunció el martes que logró recaudar 350 millones de dólares en una nueva ronda de financiamiento, lo que duplica su valoración a 4 mil millones de dólares, en comparación con el año pasado cuando recaudó su ronda Serie E. Este aumento significativo en su valoración es un testimonio del crecimiento y la aceptación de sus soluciones en el mercado.

La ronda de financiamiento fue co-liderada por Andreessen Horowitz y Bessemer Ventures. Fundada en 2017, EliseAI se especializa en la automatización de tareas administrativas y operativas para empresas en los sectores de vivienda y atención médica. La compañía destacó que su software es utilizado en 1 de cada 6 apartamentos en los Estados Unidos y que ha superado los 200 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes (ARR).

En un anuncio reciente, EliseAI presentó un nuevo asistente de IA llamado Apollo, diseñado para ayudar con diversas tareas dentro de la plataforma de EliseAI. "Está integrado de manera nativa en la misma plataforma que ya gestiona arrendamientos, mantenimiento y renovaciones", explicó Minna Song, cofundadora y CEO de la empresa. "Puede desempeñar funciones en todos los roles de un equipo de propiedades".

Además, EliseAI facilita la automatización de la documentación relacionada con pacientes para grupos de médicos especializados. "Desde la primera llamada hasta las referencias, programación, verificación de seguros, preparación de gráficos y seguimiento, aseguramos que nada se pase por alto", agregó Song. La elección de los sectores de vivienda y atención médica se debe a que representan dos de los gastos más grandes para los hogares estadounidenses.