Accidente en Belgrano: colectivo de la Línea 42 colisiona con un vehículo
El incidente ocurrió en Avenida del Libertador y Echeverría, donde la circulación hacia zona norte está completamente cortada.
FOTO: Accidente en Belgrano: colectivo de la Línea 42 colisiona con un vehículo
Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- Un colectivo de la Línea 42 que circulaba por el barrio de Belgrano tuvo un accidente al chocar contra un automóvil en el cruce de la Avenida del Libertador y Echeverría. Este incidente provocó que el auto quedara detenido en medio de la avenida, generando un corte total del tránsito en dirección a la zona norte, con desvíos hacia La Pampa.
La situación ha causado importantes demoras en la circulación vehicular, lo que ha llevado a las autoridades a recomendar a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternativas. Los equipos de emergencias se encuentran en el lugar para atender cualquier eventualidad y facilitar la remoción de los vehículos involucrados.
Por el momento, no se han reportado heridos graves, pero se está a la espera de más información sobre el estado de los ocupantes del auto y del colectivo. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para restablecer el orden en el tráfico y resolver la situación.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Belgrano?
Un colectivo de la Línea 42 chocó contra un automóvil en Avenida del Libertador y Echeverría.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El incidente tuvo lugar en la mañana del miércoles 30 de septiembre de 2026.
¿Dónde se produjo el choque?
El accidente ocurrió en el cruce de Avenida del Libertador y Echeverría, en Belgrano.
¿Cómo está el tránsito en la zona?
La circulación está cortada en sentido a zona norte, con desvíos hacia La Pampa.
¿Hay heridos reportados?
No se han reportado heridos graves hasta el momento, pero se espera más información.
[Fuente: Noticias Argentinas]