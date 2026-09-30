FOTO: Accidente en Belgrano: colectivo de la Línea 42 colisiona con un vehículo

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- Un colectivo de la Línea 42 que circulaba por el barrio de Belgrano tuvo un accidente al chocar contra un automóvil en el cruce de la Avenida del Libertador y Echeverría. Este incidente provocó que el auto quedara detenido en medio de la avenida, generando un corte total del tránsito en dirección a la zona norte, con desvíos hacia La Pampa.

La situación ha causado importantes demoras en la circulación vehicular, lo que ha llevado a las autoridades a recomendar a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternativas. Los equipos de emergencias se encuentran en el lugar para atender cualquier eventualidad y facilitar la remoción de los vehículos involucrados.

Por el momento, no se han reportado heridos graves, pero se está a la espera de más información sobre el estado de los ocupantes del auto y del colectivo. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para restablecer el orden en el tráfico y resolver la situación.

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