Irán recibe respuesta oficial de EE.UU. sobre propuesta para finalizar la guerra de siete meses

FOTO: Irán indica que recibió una respuesta oficial de EEUU a su última oferta para terminar la guerra

Funcionarios iraníes indicaron que han recibido el miércoles una respuesta oficial de Estados Unidos a la propuesta más reciente de Teherán para poner fin a la guerra de siete meses, que el presidente estadounidense Donald Trump había rechazado públicamente apenas unos días antes.

Los funcionarios no dijeron qué contenía la respuesta ni si se trataba de un rechazo. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, presentó la respuesta de Estados Unidos al presidente Masoud Pezeshkian en una reunión del gabinete, informó a la agencia estatal de noticias IRNA la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani.

"Haremos todo lo posible para llevar el acuerdo a buen término y defenderemos con firmeza los derechos del pueblo iraní. El acuerdo debe basarse ahora en una estrategia de que todos ganemos", afirmó Pezeshkian.

La reunión del gabinete se produce tras el regreso de Araghchi desde Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de la ONU la semana pasada. Allí, funcionarios sostuvieron conversaciones indirectas con funcionarios de Estados Unidos y también se reunieron con mediadores de Qatar y Pakistán en un aparte del encuentro anual de líderes mundiales.

Araghchi informó al gabinete sobre su viaje a Nueva York y las reuniones que mantuvo allí, incluidas las condiciones de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, que, según Mohajerani, se habían transmitido a través de mediadores.

Araghchi dijo la semana pasada que planteó la propuesta de reabrir el estrecho en una semana si Estados Unidos aceptaba levantar su bloqueo de los puertos iraníes, liberar activos iraníes congelados y eximir de sanciones las ventas de petróleo iraní, entre otras condiciones.

Trump rechazó rápidamente la propuesta y sostuvo que Irán quería llegar a un acuerdo porque estaba "perdiendo mucho", pero que su oferta "no sería aceptable".

Pese al rechazo público de Trump, los mediadores continuaron trabajando con Irán y Estados Unidos para intentar negociar un acuerdo que ponga fin a los combates y abra el estrecho, según funcionarios que no estaban autorizados a hacer comentarios públicos y hablaron bajo condición de anonimato.

Mientras tanto, el gobierno de Trump afirma que está avanzando con una guerra económica contra Teherán, mientras las perspectivas de que ambas partes lleguen a un acuerdo parecen inciertas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer nuevas sanciones el martes dirigidas a personas y empresas de todo el mundo a las que acusa de ser facilitadores financieros o habilitadores de la cadena de suministro militar de Irán.

La medida más reciente del gobierno de Estados Unidos forma parte de la campaña "Operación Paria Económico" del gobierno, destinada a cortar "líneas de vida financieras críticas" para el gobierno iraní, que ya enfrenta fuertes sanciones.

Diez individuos y entidades con sede en Irán, Hong Kong y Pakistán enfrentan ahora sanciones por acusaciones de adquirir armas y componentes de armas para el Ministerio iraní de Defensa, mientras libra su guerra —ya de siete meses— contra Estados Unidos.

La economía de Irán, que ya estaba bajo una fuerte presión antes de que comenzara la guerra, ha entrado en caída libre desde que el conflicto empezó a finales de febrero.

La moneda del país cayó el martes a un nuevo mínimo histórico, con comerciantes en Teherán que cambiaban más de 2,5 millones de riales por un dólar estadounidense, en un reflejo contundente de cómo la guerra en Oriente Medio ha ido erosionando de manera constante la economía iraní.

La caída más reciente se produjo apenas 27 días después de que el rial alcanzara su anterior mínimo histórico de 2,2 millones por dólar el 2 de septiembre. La moneda ha marcado repetidamente nuevos mínimos desde que comenzó la guerra en febrero.

Trump dijo el martes que Irán está "fracasando muy mal, muy mal" y volvió a pronosticar que la guerra "terminará muy, muy pronto".

Al inicio del conflicto, había pronosticado que la guerra duraría apenas unas semanas. Más recientemente, Trump dijo que espera que no termine hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.

También el miércoles, dos hombres fueron ejecutados en Irán por su papel en incidentes violentos durante protestas nacionales contra el gobierno en enero, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

IRNA, que citó al poder judicial del país, indicó que los hombres participaron en disturbios en la ciudad nororiental de Mashhad en los que murieron cuatro miembros de las fuerzas de seguridad a principios de este año. Sus condenas a muerte fueron ratificadas por la Corte Suprema de Irán antes de ser ejecutadas la mañana del miércoles.

Los disturbios comenzaron el 28 de diciembre en medio del enojo por el colapso de la moneda iraní y el deterioro de la economía, y se extendieron rápidamente por todo el país, con manifestantes que cada vez pedían más el derrocamiento de la República Islámica. Las autoridades iraníes respondieron con una represión mortal.

Grupos de derechos humanos dicen que miles de personas murieron y decenas de miles fueron arrestadas, mientras que las autoridades iraníes han reportado una cifra de muertos mucho menor.