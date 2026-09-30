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Médicos y odontólogos de PAMI inician un paro de 72 horas en todo el país

La medida incluye a Córdoba y se extenderá hasta el viernes. Los profesionales que adhieran no atenderán en sus consultorios. Reclaman respuestas del organismo para poder trabajar dignamente.

30/09/2026 | 08:55Redacción Cadena 3

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Médicos y odontólogos que prestan servicios para PAMI inician este miércoles un paro de 72 horas en todo el país, incluida Córdoba. La medida se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y afectará la atención de los afiliados en los consultorios de los profesionales que adhieran.

El doctor Atilio Rossi, vocero de los médicos de cabecera de PAMI en Córdoba, confirmó a Cadena 3 que la protesta se realizará sin concurrencia a los consultorios y la vinculó con la falta de respuestas del organismo a sus pedidos.

"La situación cada vez está más triste, más difícil para nosotros", expresó Rossi al explicar los motivos de la medida de fuerza. "El PAMI no ha dado prácticamente respuesta a todas las cosas que hemos pedido para poder trabajar dignamente", agregó el vocero.

El paro compromete los turnos previstos para este miércoles, jueves y viernes con los médicos y odontólogos que se sumen a la protesta.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

1. ¿Qué medida están tomando los médicos y odontólogos?

Están iniciando un paro de 72 horas.

2. ¿Quién es el vocero de los médicos de cabecera en Córdoba?

El doctor Atilio Rossi es el vocero.

3. ¿Cuándo se lleva a cabo el paro?

Desde este miércoles hasta el viernes 2 de octubre.

4. ¿Qué afectará el paro?

Afectará la atención de los afiliados en los consultorios de los profesionales que adhieran.

5. ¿Por qué realizan esta protesta?

Por la falta de respuestas del PAMI a sus pedidos para trabajar dignamente.

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