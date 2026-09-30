Médicos y odontólogos de PAMI inician un paro de 72 horas en todo el país

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Médicos y odontólogos que prestan servicios para PAMI inician este miércoles un paro de 72 horas en todo el país, incluida Córdoba. La medida se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y afectará la atención de los afiliados en los consultorios de los profesionales que adhieran.

El doctor Atilio Rossi, vocero de los médicos de cabecera de PAMI en Córdoba, confirmó a Cadena 3 que la protesta se realizará sin concurrencia a los consultorios y la vinculó con la falta de respuestas del organismo a sus pedidos.

"La situación cada vez está más triste, más difícil para nosotros", expresó Rossi al explicar los motivos de la medida de fuerza. "El PAMI no ha dado prácticamente respuesta a todas las cosas que hemos pedido para poder trabajar dignamente", agregó el vocero.

El paro compromete los turnos previstos para este miércoles, jueves y viernes con los médicos y odontólogos que se sumen a la protesta.

Informe de Lucía González.