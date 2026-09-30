Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 30 de septiembre

Este miércoles 30 de septiembre, el seguimiento de las cotizaciones del dólar en Argentina presenta diferencias significativas que impactan directamente en la economía cotidiana de los ciudadanos. El dólar oficial se encuentra en un valor de $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. Este tipo es el que utilizan las entidades bancarias para transacciones oficiales y es el más regulado por el gobierno.

Por otro lado, el dólar blue, que se refiere a la cotización del mercado informal, alcanza un precio de $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. Esta diferencia de precios suele ser el resultado de la alta demanda de dólares en un contexto de restricciones cambiarias y un acceso limitado a la moneda estadounidense.

Otra opción es el dólar bolsa, que este miércoles se cotiza a $1.537,4 para la compra y $1.557 para la venta. Este tipo se obtiene mediante la compra y venta de acciones en el mercado local en pesos para adquirir dólares en el exterior, ofreciendo así una alternativa para quienes buscan formalizar su inversión en dólar.

El dólar contado con liquidación (CCL) presenta valores más altos, alcanzando un mínimo de $1.616 para la compra y $1.617,4 para la venta. Esta modalidad permite que los inversores transfieran fondos al exterior mediante la compra de activos.

Además, el dólar cripto, que se refiere a la cotización en el mercado de criptomonedas, se encuentra a $1.609,9 para la compra y $1.612,31 para la venta, reflejando la creciente adopción de criptomonedas como medio alternativo ante las restricciones monetarias tradicionales.

Un aspecto que resalta en la cotización del dólar es el dólar tarjeta, es decir, el que se utiliza en compras realizadas a través de tarjetas de crédito en el exterior. Este se sitúa en $1.943,5 para la compra y $2.008,5 para la venta. Este tipo incluye los impuestos que se aplican a dichos gastos, aumentando considerablemente la carga para el consumidor.

Las variaciones en estas cotizaciones pueden atribuirse a diversos factores, incluidos cambios en la política económica del gobierno, fluctuaciones en los mercados internacionales, y la percepción del riesgo cambiario por parte de los inversores. La reciente devaluación y el tono restrictivo de las políticas monetarias han contribuido a un aumento en la demanda de dólar, empujando al alza los precios en el mercado paralelo.

En conclusión, el panorama cambiario de Argentina presenta un contexto complejo y desafiante para los ciudadanos. En un momento de incertidumbre económica, es fundamental que los consumidores se mantengan informados sobre las cotizaciones del dólar y cómo pueden afectar sus decisiones financieras diarias.