Asueto por San Jerónimo en Córdoba: cómo funcionan los servicios, escuelas y colectivos

Este miércoles 30 de septiembre la ciudad de Córdoba conmemora la festividad de San Jerónimo, su santo patrono, por lo que rige un asueto administrativo que modifica el funcionamiento habitual de los servicios públicos, las escuelas y la administración estatal en la capital provincial.

Al tratarse de una jornada festiva de alcance municipal, el esquema de prestaciones en la ciudad funciona de la siguiente manera:

Educación y administración pública: no hay clases en escuelas públicas ni privadas de la ciudad de Córdoba. A su vez, las oficinas públicas dependientes del Gobierno provincial y de la Municipalidad permanecen cerradas, sin atención al público.

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Bancos: sin actividad ni atención presencial en las sucursales bancarias radicadas en la capital.

Transporte urbano de pasajeros: los colectivos circulan con la frecuencia correspondiente a los días sábados, reforzada con unidades adicionales en los horarios de mayor demanda.

Estacionamiento medido: el Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado (SEM) es totalmente gratuito durante toda la jornada en los sectores habilitados.

Comercio y actividad privada: los locales comerciales y las empresas privadas abren sus puertas con normalidad, ya que el asueto rige estrictamente para el sector público.

Inspección Técnica Vehicular y cementerios: las plantas de ITV atienden de forma habitual. Los cementerios municipales permanecen abiertos de 8:00 a 18:00.

Recolección de residuos: el servicio de limpieza y recolección domiciliaria se presta en los horarios y recorridos normales.