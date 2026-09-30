El Vaticano condena al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela por abusos sexuales

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) – El Vaticano ha comunicado que el Tribunal Especial de Primera Instancia, junto con el Tribunal de Apelación, han declarado culpable al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela por abusos, tras alcanzar la "certeza moral" sobre su responsabilidad como fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE).

A través de un comunicado publicado por Vaticano News, se ha dado a conocer que los tribunales eclesiásticos encontraron culpable a Buela, quien falleció en Génova en 2023, por varios delitos que violan el canon 1395 § 2 del Código de Derecho Canónico, que se refiere a delitos contra la moral sexual.

En el comunicado se especifica que Buela, reconocido como uno de los sacerdotes más influyentes de Latinoamérica, fue denunciado por abuso sexual por aproximadamente veinte seminaristas desde la década de 2000, lo que marca el final de un juicio que se llevó a cabo en dos instancias dentro de la Iglesia.

La resolución fue firmada por la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, junto al obispo José Antonio Satué Huerto, de Teruel y Albarracín, y la hermana Clara Echarte.

"Esta aclaración tiene por objetivo contribuir al restablecimiento de la verdad, como un acto de justicia hacia quienes han sufrido daños a causa de la conducta del padre Carlos Miguel Buela, así como a la necesaria información de los miembros de ambos Institutos y al proceso de reinterpretación del carisma y revisión, renovación y purificación de la espiritualidad, la formación y el apostolado propios de cada Instituto, distinguiendo entre el don del Espíritu concedido para la edificación de la Iglesia y las limitaciones o la conducta personal del Fundador", se expresa en el documento.