FOTO: Condenan a 12 años a hombre que mató a un mecánico y se disculpó ante la familia

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) – Un hombre fue condenado por el asesinato de un mecánico en septiembre de 2025 en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Antes de recibir la sentencia, solicitó la palabra y pidió perdón a la familia de la víctima.

"Les pido perdón, de todo corazón, nunca fue mi intención hacer lo que hice, nunca tuve nada en contra de ustedes ni quise tenerlo. Les pido perdón, sé que lo que hice es irreparable, les pido perdón, espero alguna vez me puedan perdonar…", expresó Alexis Maximiliano Schmidt.

El acusado se sometió a un juicio abreviado donde admitió haber asesinado de un disparo a Jonathan Prim el 8 de septiembre de 2025, en el barrio Los Pensamientos de Trelew, mientras la víctima se encontraba en su taller mecánico junto a su hijo.

Según el expediente judicial, aquel día, Schmidt llegó en moto a la intersección de las calles Gales y Gualjaina, se bajó y disparó hacia el patio de la casa donde Prim estaba trabajando en una camioneta, causándole la muerte de manera instantánea.

Posteriormente, regresó al lugar y se dio cuenta de que había asesinado a la persona equivocada.

Más de un año después del hecho, el 28 de septiembre, se realizó el juicio donde reconoció ser el autor del disparo mortal. Antes de conocer su condena de 12 años de prisión efectiva por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, se dirigió a la familia de la víctima para expresar su arrepentimiento.

"Yo te perdono, pero este tiempo aprovéchalo y dale un buen ejemplo a tu hijo, que es chiquito, que no siga tu mismo camino", respondió Elías Prim, hermano del mecánico asesinado.

A pesar de esto, su hermana Soraya se mostró crítica y comentó a los medios tras el juicio: "A mí me cuesta perdonar a un asesino que merece perpetua o, si existiera, la pena de muerte".