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¿La Selección mantendrá el dominio? Así salieron los últimos 10 Argentina - Bolivia

Esta noche, la 'Albiceleste' se mide contra Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes, buscando extender su dominio en los últimos encuentros.

30/09/2026 | 10:52Redacción Cadena 3

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La Argentina lleva nueve años sin perder contra Bolivia.

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La Selección argentina se enfrentará esta noche a su par de Bolivia en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA, con la intención de prolongar su dominio sobre este rival. En los últimos años, la "Albiceleste" ha demostrado su superioridad en cada uno de los enfrentamientos, logrando vencer a Bolivia en 8 de los últimos 10 partidos, con un empate y una derrota.

El único triunfo de Bolivia en estos 10 encuentros se produjo en 2017, durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, cuando se impuso por 2-0 como local, marcando el final del ciclo de Edgardo Bauza como director técnico de la Argentina.

A partir de aquel partido, la Selección argentina ha cosechado victorias en los siguientes cruces, la mayoría de manera contundente. El primero de estos encuentros se llevó a cabo durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, donde los dirigidos por Lionel Scaloni lograron revertir un marcador adverso para ganar 2-1.

Los siguientes cuatro encuentros se tradujeron en goleadas para Argentina: 4-1 en la Copa América 2021, 3-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, y 3-0 y 6-0 en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Antes de esta racha de victorias, la Selección argentina había empatado 1-1 en 2013 en su visita a Bolivia durante las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, y luego logró una abultada victoria de 7-0 en un amistoso de 2015, además de imponerse 2-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 en casa y 3-0 en la Copa América 2016.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega esta noche?
La Selección argentina se enfrenta a Bolivia en un amistoso internacional.

¿Dónde se jugará el partido?
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Cuál es el historial reciente entre ambos equipos?
Argentina ha ganado 8 de los últimos 10 encuentros, con un empate y una derrota.

¿Cuándo fue la última victoria de Bolivia sobre Argentina?
Bolivia ganó 2-0 en 2017, durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

¿Quién es el actual director técnico de Argentina?
El director técnico de la Selección argentina es Lionel Scaloni.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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