Rusia lanza una advertencia a la OTAN sobre el uso de armas nucleares en defensa de Kaliningrado

BRUSELAS (AP) — Rusia ha manifestado a la OTAN que no vacilaría en emplear armas nucleares para salvaguardar Kaliningrado en caso de que cualquier nación miembro del bloque militar intente aislar este exclave occidental del resto del país.

La advertencia enviada a la OTAN coincide con declaraciones divulgadas por diversas embajadas rusas en Europa, las cuales afirmaron que Moscú posee "información de que la OTAN prepara (un) bloqueo aéreo y naval de Kaliningrado y la región de Kaliningrado".

Las embajadas ubicadas en Reino Unido e Irlanda hicieron públicos sus comunicados a través de sus canales de Telegram, mientras que la embajada en Bélgica optó por difundirlo mediante la agencia de noticias Tass.

En estos comunicados, se acusa a los líderes europeos de "jugar un juego peligroso" y se advierte que Rusia podría llevar a cabo ataques contra otro país o intensificar una campaña de desestabilización en Europa a través de drones y sabotajes. Desde Moscú, las acusaciones han sido calificadas de absurdas.

"No deben equivocarse; Rusia estaría lista para usar todo su arsenal, incluidas armas nucleares, para defender su territorio si países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país", afirmó la embajada de Rusia en Irlanda en su comunicado del martes.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, confirmó el miércoles que Rusia había enviado un mensaje por escrito a la alianza militar liderada por Estados Unidos. "Condenamos enérgicamente la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable", expresó Hart en un comunicado.

Hart subrayó que la OTAN no tiene intenciones de apuntar a Kaliningrado y que había enviado una respuesta, "señalando que la OTAN es una alianza defensiva y que ninguna de nuestras actividades o ejercicios supone un riesgo para ninguna parte de Rusia".

El exclave báltico de Kaliningrado, que está rodeado por Polonia y Lituania, ambos miembros de la OTAN, alberga la principal base naval rusa en el Báltico y otros activos militares. En esta región están desplegados misiles Iskander con capacidad nuclear.

Fuentes militares occidentales han indicado que las instalaciones militares clave en Kaliningrado serían un probable primer objetivo si Rusia decidiera lanzar un ataque contra algún aliado de la OTAN.

En los últimos meses, los aliados de la OTAN han llevado a cabo una serie de ejercicios militares en la región del mar Báltico, y se prevé que se realicen más en octubre. El año pasado, la alianza lanzó la Operación Baltic Sentry para proteger cables de comunicación y oleoductos.

Consultado el miércoles sobre la advertencia de Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se refirió a lo que describió como "declaraciones desenfrenadas" de Polonia y otras naciones europeas en relación a Kaliningrado.

"Es natural que nuestros diplomáticos intenten recordarles a los exaltados en Europa nuestros documentos de política sobre este asunto", dijo Peskov en una conferencia con periodistas.

Líderes europeos y servicios de inteligencia han alertado sobre un posible aumento en la campaña híbrida de Rusia, sugiriendo que podría estar lista para atacar a otro país en un plazo de unos años, especialmente si logra una victoria en su guerra en Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró la semana pasada que, a su juicio, el incremento en el número de incidentes muestra que el presidente ruso Vladímir Putin está perdiendo la guerra, que ya ha entrado en su quinto año, y que la mejor respuesta es proporcionar más armamento a Kiev.

"El uso por parte de Rusia de tácticas híbridas es una señal de desesperación", afirmó Hart. "Pero no nos disuadirán de nuestro apoyo a Ucrania. Tenemos lo necesario para defender cada centímetro del territorio aliado y mantenernos firmes, preparados y capaces de contrarrestar cualquier amenaza".