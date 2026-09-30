El rescate de un tiburón en Busan atrajo a más de 600.000 curiosos en Corea del Sur

FOTO: El rescate de un tiburón en Busan atrae a más de 600.000 curiosos en Corea del Sur

El intento de rescate de un tiburón varado en un canal del puerto surcoreano de Busan ha convocado a aproximadamente 600.000 personas, según informaron diversas fuentes internacionales.

Este escualo, que mide 3,5 metros, fue avistado por primera vez en un canal estrecho en North Port el 18 de septiembre y permaneció allí durante varios días, de acuerdo a un informe de la agencia de noticias Reuters.

La situación del tiburón se volvió crítica al no encontrar el camino de regreso al océano, lo que llevó a las autoridades a lanzar una operación de rescate para guiarlo hacia mar abierto. Sin embargo, el esfuerzo resultó infructuoso, según datos recabados por la Agencia Noticias Argentinas.

La Guardia Costera y otros organismos involucraron embarcaciones que rociaban chorros de agua detrás del tiburón con la intención de impulsarlo suavemente hacia el mar, pero este nadó en dirección contraria a las corrientes, tal como se puede observar en videos difundidos por la cadena de televisión Yonhap News Television.

El diario Chosun Daily reportó que las autoridades planeaban, en las últimas horas, utilizar una red para intentar guiar al tiburón fuera del canal en un nuevo intento programado para el próximo viernes.

El tiburón, identificado como un tiburón cobrizo, ha alcanzado un estatus de celebridad en Corea del Sur, recibiendo el apodo de "Bukangi", en referencia a "Buk Hang", nombre del puerto norte de Busan.

Durante el reciente feriado de Chuseok, que abarcó cuatro días, alrededor de 480.000 personas visitaron el parque costero donde se encontraba el tiburón.

El promedio habitual de visitantes del parque es de alrededor de 2.000 durante los fines de semana, de acuerdo a un comunicado oficial de la ciudad de Busan y medios locales.

Además, el martes, Busan declaró al tiburón como embajador honorario de relaciones públicas de la ciudad, tras una encuesta realizada en su cuenta oficial de Instagram, que recibió un 91% de aprobación de unos 8.000 participantes.

Otras aventuras protagonizadas por animales han captado la atención de Corea del Sur, como un lobo que escapó de su recinto en un zoológico, que incluso inspiró la creación de una criptomoneda meme y generó preocupación en el Poder Ejecutivo.

Agencia NA