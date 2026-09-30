Hegseth anuncia reducción del 20 % de generales y almirantes en el Pentágono

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el miércoles que procederá a despedir a aproximadamente uno de cada cinco generales y almirantes durante la segunda administración de Donald Trump, cumpliendo así su compromiso de reformar drásticamente el funcionamiento del Pentágono.

En sus declaraciones, Hegseth destacó que su intención es que el departamento sea "implacable, firme e intransigente" en su misión de alcanzar la victoria. Aseguró que aquellos generales que "se aferraron al departamento progresista o que piensan que el control civil de las fuerzas armadas es solo una sugerencia, ya no forman parte de la institución", según reportó CBS News y recogió Noticias Argentinas.

"Los analistas sostienen que destituimos al 10 % de los generales y almirantes de toda la fuerza, y esa cifra parece correcta", afirmó Hegseth. "Y sé, porque yo mismo lo ordené, que también hemos reducido el número total de plazas para oficiales generales en un 10 % adicional. Así que sí, una reducción del 20 % en general. Ahora los medios lo llaman purga. Yo lo llamo rendición de cuentas, y era algo que hacía mucha falta".

Esta actualización fue ofrecida en un mensaje titulado "Discurso sobre el Estado de las Fuerzas Armadas" en la Base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia. Este paso se enmarca en la estrategia de Hegseth para modificar la estructura de las fuerzas armadas, enfocándose especialmente en los altos mandos.

En mayo de 2025, Hegseth había ordenado la reducción de al menos el 10 % de los oficiales generales y de alto rango, además de un 20 % de los oficiales generales de la Guardia Nacional. En un memorando de una página divulgado en el sitio web del Departamento de Defensa, el secretario de Defensa argumentó que estos recortes eran necesarios para impulsar la innovación y la excelencia operativa.

El secretario subrayó que las fuerzas armadas deben estar libres de capas burocráticas innecesarias que obstaculizan su crecimiento y eficacia, y consideró que la clave para lograrlo es eliminar la estructura de fuerza redundante para optimizar y simplificar el liderazgo mediante la reducción de puestos de generales y oficiales de alto rango sobrantes.

Según un recuento del Departamento de Defensa, en julio había 851 generales y almirantes en servicio activo en las distintas ramas de las fuerzas armadas, cifra que se ha mantenido casi estable, ya que el año anterior se contabilizaban 848. La ley federal establece un límite de 857.

El discurso del miércoles coincidió con el primer aniversario de un evento en el que Hegseth convocó a cientos de generales y almirantes en Quantico, donde arremetió contra los estándares "progresistas" del Departamento de Defensa y criticó a sus "líderes tóxicos". También exigió estándares más estrictos, atacando a los "generales y almirantes obesos" y a los militares con barba. Estas afirmaciones fueron reiteradas el miércoles.

"Ya no somos el departamento de los progresistas, ni el departamento de los débiles", enfatizó. "¿Cómo se traduce eso? Nada de gordos, ni transexuales, ni barbudos, ni bichos raros, ni cobardes, ni radicales. Solo guerreros".

"Los payasos ideológicos se han ido", continuó. "Los vaqueros patriotas han llegado, con pruebas de testosterona como colofón".

Desde la llegada de Hegseth al cargo, al menos 20 generales, almirantes y líderes militares civiles han sido destituidos o han renunciado, incluyendo al jefe del Estado Mayor Conjunto y a los máximos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Además, los secretarios del Ejército y la Armada, dos cargos civiles, también han sido reemplazados.