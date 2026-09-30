Cadena 3 celebró a San Jerónimo con una noche de música y humor en el Teatro Real
"Viva la Radio" festejó al patrono de la ciudad con un encuentro especial. Dúo Coplanacu, Destino San Javier, "La Pepa" Brizuela y "La Bicho" fueron parte del show.
30/09/2026 | 23:03Redacción Cadena 3
FOTO: Destino San Javier, en el show por San Jerónimo en el Teatro Real.
FOTO: "La Pepa" Brizuela, en el festejo de San Jerónimo en el Teatro Real.
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
FOTO: Destino San Javier, en el show por San Jerónimo en el Teatro Real.
FOTO: "La Bicho" y Geo Monteagudo, en el festejo de San Jerónimo en el Teatro Real.
FOTO: El Teatro Real, lleno en el festejo de Cadena 3 por San Jerónimo.
FOTO: "La Pepa" Brizuela, en el festejo de San Jerónimo en el Teatro Real.
FOTO: Destino San Javier, en el show por San Jerónimo en el Teatro Real.
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
FOTO: Cadena 3 celebra a San Jerónimo desde el Teatro Real
Cadena 3 se sumó a los festejos por San Jerónimo, patrono de la ciudad de Córdoba, con una noche especial de música, humor y encuentro en el Teatro Real.
La cita fue este miércoles 30 de septiembre, desde las 20, en la Sala Carlos Giménez, con la conducción de Geo Monteagudo y Raúl Monti.
El escenario reunió a grandes artistas de distintos géneros. La música folclórica estuvo representada por el Dúo Coplanacu y Destino San Javier, mientras que "La Pepa" Brizuela llevó el cuarteto a la celebración.
También hubo lugar para el humor con la participación de
"La Bicho", en una propuesta pensada para compartir junto a los oyentes una de las fechas más importantes para la ciudad.
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Santo patrono de la ciudad. Cadena 3 conmemoró el Día de San Jerónimo con música y humor en el Teatro Real
El evento contó con “El Rey” Pelusa, “El Indio” Lucio Rojas, “Flaco” Pailos y La Bicho.
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Lectura rápida
¿Qué evento conmemoró Cadena 3?
Cadena 3 conmemoró el Día de San Jerónimo con un evento de música y humor.
¿Quiénes condujeron el evento?
El evento fue conducido por Geo Monteagudo y Raúl Monti.
¿Cuándo se realizó la celebración?
La celebración tuvo lugar el miércoles 30 de septiembre, a las 20 horas.
¿Dónde se llevó a cabo el evento?
El evento se llevó a cabo en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real en Córdoba.
¿Qué artistas participaron en la celebración?
Participaron artistas como el Dúo Coplanacu, Destino San Javier y "La Pepa" Brizuela.