Cadena 3 celebró a San Jerónimo con una noche de música y humor en el Teatro Real

FOTO: Destino San Javier, en el show por San Jerónimo en el Teatro Real.

FOTO: "La Pepa" Brizuela, en el festejo de San Jerónimo en el Teatro Real.

FOTO: El Teatro Real, lleno en el festejo de Cadena 3 por San Jerónimo.

FOTO: "La Bicho" y Geo Monteagudo, en el festejo de San Jerónimo en el Teatro Real.

FOTO: Destino San Javier, en el show por San Jerónimo en el Teatro Real.

FOTO: "La Pepa" Brizuela, en el festejo de San Jerónimo en el Teatro Real.

FOTO: Destino San Javier, en el show por San Jerónimo en el Teatro Real.

Cadena 3 se sumó a los festejos por San Jerónimo, patrono de la ciudad de Córdoba, con una noche especial de música, humor y encuentro en el Teatro Real.

La cita fue este miércoles 30 de septiembre, desde las 20, en la Sala Carlos Giménez, con la conducción de Geo Monteagudo y Raúl Monti.

El escenario reunió a grandes artistas de distintos géneros. La música folclórica estuvo representada por el Dúo Coplanacu y Destino San Javier, mientras que "La Pepa" Brizuela llevó el cuarteto a la celebración.

También hubo lugar para el humor con la participación de

"La Bicho", en una propuesta pensada para compartir junto a los oyentes una de las fechas más importantes para la ciudad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

.



