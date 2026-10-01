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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 14° y 19°. La humedad será del 100% y el cielo mostrará pocas nubes durante el día.

01/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 1 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de pocas nubes, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es similar, también de 14°. La humedad alcanza el 100%, lo que genera un ambiente bastante fresco. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1013 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 1 m/s. La humedad se mantendrá alta, en un 100%, lo que puede generar una sensación de frescura durante el día. No se anticipan lluvias, por lo que se prevé un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán mostrará variaciones. Para el viernes 2 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 26°, con cielo nublado. El sábado 3 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 16° y 30°, con pocas nubes. El domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el lunes 5 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 18°, con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 6 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 24°, con cielo nublado.

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