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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 8° y 15°. Se prevé cielo nublado y condiciones de viento moderado.

01/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 1 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 13° y una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en 75%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sur (190°). La presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 3.6 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. No se prevén lluvias durante el día, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 16°, con cielo nublado. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 14°, con lluvias intensas. El domingo 4 de octubre, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 12° y 19°. Para el lunes 5 de octubre, se pronostica una mínima de 14° y una máxima de 18°, con cielo nublado. Finalmente, el martes 6 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, con algunas nubes dispersas.

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