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Deportes

La selección argentina goleó a Bolivia 4-0 en Córdoba en su primer partido después del Mundial

Fue en un amistoso en el Kempes ante una multitud. Lautaro Martínez, “Nico” Paz, “Cuti” Romero y “El Flaco” López marcaron los tantos. El exdefensor de Belgrano debutó como capitán y fue ovacionado. 

30/09/2026 | 22:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Lautaro Martínez celebra su gol ante Bolivia. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Lautaro Martínez celebra su gol ante Bolivia. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

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La Selección argentina, que no contó con la presencia de Lionel Messi, abrió su fecha FIFA este miércoles a la noche con una goleada 4-0 ante Bolivia en un amistoso internacional que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los goles para los dirigidos por Lionel Scaloni los hicieron Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

Transmisión de Cadena 3

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Los goles de la selección

Lautaro Martínez abrió el marcador, a los 19 minutos del primer tiempo, con un gran remate cruzado.

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"Nico" Paz estiró la ventaja, a los 29 minutos, al picar la pelota por encima del arquero rival tras una gran asistencia de Palacios.

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A los 8 minutos del segundo tiempo, "Cuti" Romero estiró las diferencias con un gol de cabeza y dejó el marcador 3 a 0.

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“El Flaco” López, a los 41 minutos del complemento, anotó su primer gol en la selección y puso cifras definitivas: 4 a 0.

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