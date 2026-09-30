La selección argentina goleó a Bolivia 4-0 en Córdoba en su primer partido después del Mundial
Fue en un amistoso en el Kempes ante una multitud. Lautaro Martínez, “Nico” Paz, “Cuti” Romero y “El Flaco” López marcaron los tantos. El exdefensor de Belgrano debutó como capitán y fue ovacionado.
30/09/2026 | 22:57Redacción Cadena 3
FOTO: Lautaro Martínez celebra su gol ante Bolivia. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Argentina abre la fecha FIFA ante Bolivia en el Kempes. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)
La Selección argentina, que no contó con la presencia de Lionel Messi, abrió su fecha FIFA este miércoles a la noche con una goleada 4-0 ante Bolivia en un amistoso internacional que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Los goles para los dirigidos por Lionel Scaloni los hicieron Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.
Transmisión de Cadena 3
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Los goles de la selección
Lautaro Martínez abrió el marcador, a los 19 minutos del primer tiempo, con un gran remate cruzado.
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¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR FRENTE A BOLIVIA!— TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026
A los 19', Lautaro Martínez puso el 1 a 0 en el amistoso que se disputa en el Estadio Kempes. pic.twitter.com/YGm7vjLaEr
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"Nico" Paz estiró la ventaja, a los 29 minutos, al picar la pelota por encima del arquero rival tras una gran asistencia de Palacios.
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¡LA ALBICELESTE AMPLÍA LA VENTAJA SOBRE BOLIVIA!— TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026
A los 29', Nico Paz puso el 2 a 0 a favor de Argentina en el amistoso internacional. pic.twitter.com/FWe1ygeJjf
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A los 8 minutos del segundo tiempo, "Cuti" Romero estiró las diferencias con un gol de cabeza y dejó el marcador 3 a 0.
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¡CUTI ROMERO Y SU PRIMER GOL CON LA CINTA DE CAPITÁN!— TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026
A los 53', Romero puso el 3-0 para Argentina ante Bolivia. pic.twitter.com/RxwMDGTZfJ
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“El Flaco” López, a los 41 minutos del complemento, anotó su primer gol en la selección y puso cifras definitivas: 4 a 0.
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¡EL FLACO LÓPEZ Y SU PRIMER GOL EN LA SELECCIÓN!— TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026
A los 86', puso el 4-0 para Argentina ante Bolivia. pic.twitter.com/tYSxaIChlh
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