Italia prorroga controles fronterizos con España ante la crisis en Ceuta

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- El gobierno de Italia ha decidido extender por 15 días más los controles en sus fronteras aéreas y marítimas con España, debido a la situación actual en Ceuta, según informaron medios locales el miércoles. Esta medida responde a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad y la migración en la región.

Según el diario Corriere della Sera, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, tomó la decisión tras una reunión del Comité para el Análisis de la Inmigración y la Seguridad Fronteriza. La situación en Ceuta, un enclave español en el norte de África, ha sido motivo de atención por parte del gobierno italiano debido a la presión migratoria que enfrenta.

La decisión de extender los controles se basa en la persistencia de las preocupaciones de seguridad y migración que habían sido identificadas anteriormente. La medida implica que las revisiones de seguridad continuarán en las fronteras aéreas y marítimas entre Italia y España, lo que significa una suspensión temporal de las reglas del espacio Schengen.

El Ministerio del Interior de Italia ha notificado a la Comisión Europea y a los ministros del Interior de otros países miembros de la Unión Europea sobre esta prórroga. Esta es la tercera vez que Italia extiende los controles desde que comenzó la emergencia migratoria en Ceuta.